Çok sayıda ülke alarmda: Rusya'daki depremin ardından İlk tsunami dalgaları Alaska'ya ulaştı

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Güney Doğu Asya ülkeleri ve ABD'nin çeşitli bölgelerinde tsunami uyarıları verildi.

Rusya'nın doğusundaki 8,8 büyüklüğündeki deprem ve çok sayıda artçı sarsıntının ardından, Pasifik Okyanusu'na kıyısı olan ülkeler tsunami uyarısı ve tahliye çağrılarında bulundu.

ABD'nin California eyaleti kıyıları için de tsunami uyarısı yapıldı.

ABC7 Los Angeles'ın haberine göre, Rusya'nın doğusunda meydana gelen depremin ardından San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura ve Los Angeles kıyı bölgeleri için verilen tsunami risk seviyesi, "gözlem" düzeyinden "uyarı"ya yükseltildi.

Bir dalga oluşması durumunda bunun, eyalete yerel saatle 23.50'de, Los Angeles bölgesine ise 01.00 civarında ulaşması bekleniyor.

Huntington Beach şehri, iskele ve plajlarını tedbir amacıyla kapattı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, liman polisi ve acil durum yetkililerinin tsunami uyarısına aktif olarak yanıt verdiğini belirterek bölge sakinlerini "tetikte olmaya, su hattından uzak durmaya ve resmi talimatlara uymaya" çağırdı.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR YAŞANIYOR

CNN'in FlightRadar24'ün bilgilerine dayandırdığı haberine göre, Honolulu kentine yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Takip verilerine göre Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Vancouver'dan kalkan ve Hawaii'ye giden çeşitli hava yolu şirketlerine ait uçuşlar kalkış havalimanlarına geri döndü.

Hawaiian Airlines ve Alaska Airlines, Hawaii'ye kalkışları bekletirken bazı rotalardaki uçuşlarını yönlendiriyor.

Los Angeles'ta güvenlik güçlerine ait helikopterler, tsunami uyarısının yürürlükte olduğunu belirtmek için sahil civarında devriye geziyor.

Bu arada Kanada'nın British Columbia eyaleti, Haida Gwaii ile Vancouver Adası'nın kuzeydoğu ve dış batı kıyılarını da içeren bir tsunami uyarısı yayımladı.

HAWAİİ'YE TSUNAMİ VURURSA "SEL KAÇINILMAZ OLACAK"

Hawaii Valisi Josh Green, tsunaminin belirli bölgelerle sınırlı kalmayıp "adaların etrafını saracağını" belirterek vatandaşlara kıyı bölgelerini derhal tahliye etme çağrısı yaptı.

CNN'in haberine göre Green, basın toplantısında, tsunami vurması durumunda adalarda sel baskınının kaçınılmaz olacağını söyledi.

Green, tsunami uyarısı verilmesinin ardından dalga boyunun neredeyse 2 metreye ulaştığını söyledi.

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi de yerel KITV'ye yaptığı açıklamada, insanların sakin kalmasının önemli olduğunu ancak alçak bölgelerde bulunan vatandaşların yüksek bölgelere çıkması gerektiğini kaydetti.

ABD Sahil Güvenliği, tüm ticari gemilerden Hawaii limanlarını terk etmelerini isteyerek Hawaii'deki tüm limanların gelen gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Alaska'nın Aleut Adaları'nın bazı kısımları ve California'nın kuzey kesimi en ciddi uyarı seviyesi olan tsunami uyarısı altında.

İlk tsunami dalgalarının Alaska'ya çoktan ulaştığı, Hawaii'ye ise her an ulaşmasının beklendiği belirtiliyor.

Dalgaların Oregon ve Washington eyaletlerine yerel saatle 23.35 civarında vurması beklenirken California'ya 23.50, San Francisco Körfezi'ne 00.40 ve Los Angeles Limanı'na 01.00 civarlarında ulaşması bekleniyor.

JAPONYA'DA NEREDEYSE 2 MİLYON KİŞİ İÇİN TAHLİYE UYARISI

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.

Japonya Meteoroloji Ajansı yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.

Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.

Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (FDMA) yapılan açıklamada, Pasifik kıyısındaki 220'den fazla bölgede 1,9 milyondan fazla kişiye tahliye uyarısı verildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, tsunami dalgalarının boyunun 1,3 metreye ulaştığını, dalgaların gittikçe büyüdüğünü açıkladı.

ÇİN, ENDONEZYA VE FİLİPİNLER'DE TSUNAMİ ALARMI

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı, depremin ardından öngörülen tsunami için sarı alarm verdi.

Endonezya'da yayın yapan Jakarta Globe gazetesinin haberine göre de Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansı, ülkenin kıyı şeridindeki 10 bölge için tsunami uyarısı yaptı.

Filipinler'in Manila Times gazetesinin haberine göre de Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından dalga boyu 1 metrenin altında olan tsunaminin ülkeyi vuracağını açıklayarak halka sahillerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

GALAPAGOS ADALARI'NDA DALGA BOYU 1,4 METREYE ÇIKABİLİR

CNN'in haberine göre Şili'de ülkenin tüm kıyı şeridinde tsunami tehlikesi bulunduğuna dikkat çekilirken Ekvador'a bağlı Galapagos Adaları'nda dalga boylarının 1,4 metreye yükselebileceği belirtildi.

Meksika ve Orta Amerika Entegre Tsunami Uyarı Sistemi ise Meksika'nın kuzeyinden Panama'ya kadar olan kesim için tsunami uyarısı yayımladı.