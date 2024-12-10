Çok sayıda ülkenin terör örgütü olarak tanıdığı HTŞ'nin Lideri Colani ile Celali Şam'da görüştü: Neler konuşuldu?

Suriye'de 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı gruplar, Şam'a girdi. Cihatçılar Suriye'de yönetimi ele geçirirken, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeyi terk etti. Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirterek ülkeden ayrılmadı.

Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani ile Celali'nin bir araya geldiği öğrenildi. Şam'da gerçekleştirilen görüşmeye, Muhammed el-Beşir de katıldı. Toplantıda, iktidarın Suriye Kurtuluş Hükümeti’ne devredilmesine karar verildi. El Beşir, geçiş dönemi başbakanı olarak atandı.

DEVİR TESLİM SÜRECİ NE KADAR SÜRECEK?

Rudaw'ın aktardığına göre; Colani geçiş hükümetinin, eski hükümetin deneyiminden yararlanacağını söyledi. Colani, "Tecrübeli insanlar bu hükümette yer alıyor ve birçok alanda başarılı oldular. Bu başarıları daha ileriye taşımak istiyoruz” dedi. Celali ise, devir teslim sürecinin uzun sürebileceğini dile getirdi.

HTŞ lideri Colani, mevcut devlet kadrolarının tamamını dağıtmayacaklarını ve onlardan da yararlanacaklarını belirtti.

EBU MUHAMMED EL-COLANİ KİMDİR?

Gerçek ismi Ahmed Hussein al-Sharaa olan Ebu Muhammed el-Colani, 1982 yılında babasının petrol mühendisi olarak çalıştığı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde doğdu.

Aile 1989 yılında Suriye'ye döndü ve Şam yakınlarına yerleşti.

2003'te ABD işgaline karşı Irak'ta El Kaide'ye katıldı.

Irak'ta 2006 yılında ABD güçleri tarafından tutuklanan ve beş yıl boyunca tutulan el-Colani daha sonra El Kaide'nin Suriye'deki kolu olan ve başta İdlib olmak üzere cihatçıların elindeki bölgelerde etkisini artıran El Nusra Cephesi'ni kurmakla görevlendirildi.

Colani bu ilk yıllarda IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi ile koordinasyon halindeydi.