Çok taraflı kriz büyüyor

Dış Haberler

Suriye’ye tasarlama girişimleri sürerken ülkede yükselen gerilim düşmüyor. Önceki akşam saatlerinde Alevi nüfusun yoğun olduğu kentlerde gerçekleştirilen protestolara yönelik yapılan saldırılar dün itibariyle dinse de tansiyon düşmüş değil.

SOHR, çatışmalarda 2 sivil ve 1 güvenlik görevlisi olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 50 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Lazkiye Sağlık Müdürlüğü ise ölü sayısının 4’e, yaralı sayısının ise 108’e yükseldiğini duyurdu.

‘DİYALOĞU BALTALIYOR’

Rojava Özerk Yönetimi, göstericilere karşı şiddet kullanılmasını kınadı. Özerk Yönetim ayrıca HTŞ yönetiminin politikalarının iç savaşa yol açtığı uyarısında bulunarak, "adem-i merkeziyetçi bir Suriye" talebinde bulundu. Halep’teki Kürt mahallelerinde ve daha önce kıyı kentlerinde Alevilere yönelik saldırılara dikkat çekilerek, sivilleri hedef alan saldırıların ilk kez yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada “bu uygulamaların her türlü uzlaşıya ya da kapsayıcı ulusal diyaloğa gerçek bir engel teşkil ettiğini; özgür, demokratik ve yerinden yönetilen yeni bir Suriye inşa etme fırsatlarını baltaladığı” kaydedildi.

ŞAM’DAKİ GÖRÜŞME ERTELENDİ

SDG Basın İrtibat Merkezi ise yaptığı yazılı açıklamada, Genel Komutan Mazlum Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye (Rojava) heyetinin dün Şam’a yapması planlanan ziyaretin programının değiştiğini duyurdu. Açıklamada, ziyaretin iptal edilmediği, yalnızca lojistik ve teknik düzenlemeler nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği vurgulandı. Erteleme kararının ardından taraflar arasındaki koordinasyonun sürdüğü ve her iki taraf için uygun yeni bir tarihin mutabakatla belirleneceği ifade edildi. SDG, “Bu erteleme, ziyaretle bağlantılı lojistik ve teknik düzenlemeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. İletişim kanallarında veya belirlenen hedeflerde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir” dedi.