Çökme korkusuyla hastane boşaltıldı

Batman İluh Devlet Hastanesi’nin A bloku önceki gün kolon çatlağı nedeniyle apar topar boşaltıldı. Hastanenin B blokunun üç yıl önce depreme karşı güçlendirildiği ancak A blokuna dokunulmadığı öne sürüldü.

Maraş depreminde ilk yıkılan binalardan birinin hastaneler olması da yetkilileri harekete geçirmeye yetmedi. Batman’da 160 yataklı İluh Devlet Hastanesi’nin A bloku, ani bir kararla boşaltıldı. Hastanenin klinik servisleri, ameliyathane ve yoğun bakımın bulunduğu binadaki hastalar çevre hastanelere sevk edildi. Tahliye kararının binanın kolonlarında aniden oluşan çatlaklar nedeniyle verildiği öğrenildi.

Batman Tabip Odası Başkanı Dr. Sertaç Adıgüzel olaya ilişkin BirGün’e şu açıklamayı yaptı: "Akşam saatlerinde ana taşıyıcı kolonlardan biri bir müdahale olmadan çatlamış. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan mühendisler incelemeye gelmiş. Onlar da ‘Bu bina her an çökebilir’ diyerek boşaltılması yönünde görüş bildirmiş."

60 YILLIK BİNA

Binanın daha önce SSK hastanesi, sonra kadın doğum ve çocuk hastanesi olarak hizmet verdiğini aktaran Adıgüzel, şunları söyledi: "Bina 60 yıllık. A blokta yönetim binası, yataklı servisler, yoğun bakım ve ameliyathane var. B blokta ise acil ve poliklinik hizmeti veriliyor. Bir kaç yıl önce B Blok depreme karşı güçlendirilmiş ama diğer bloka dokunulmamış."

Adıgüzel hastanenin boşaltılıp yeniden yerinde yapılması gerektiğini belirterek "Bina yıkılıp yapılmazsa tüm hasta yükü merkezdeki Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne binecek. Burası ikinci derece deprem kuşağında. Hastaların da mağduriyet yaşamaması için bir an önce yıkılıp aynı yerde yapılmasını istiyoruz" dedi.

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YARISI YÖNETMELİĞE AYKIRI

Ülke genelinde bulunan bin 534 hastanenin ne kadarının depreme karşı dayanıklı olduğu bilinmiyor. Özellikle apartmanların, camilerin, iş merkezlerinin altlarında kiralık dairede olan yerlerde hizmet veren Aile Sağlık Merkezleri’nin (ASM) yarısı depreme dayanıksız binalarda bulunuyor. İstanbul’daki her iki ASM’den biri yönetmeliğe aykırı.