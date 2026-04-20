Çökmek için tutukladılar

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD), Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM), Friedrich Ebert Stiftung ve Etimesgut Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Ali Dinçer 1’inci Sosyal Demokrat Belediyecilik Günleri" etkinliği ikinci gününde devam etti. Eski Ankara Belediyesi Başkanı Ali Dinçer anısına, Etimesgut 100. Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğin dünkü buluşmasında CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Bursa Büyükşehir Belediye Bakşanı Mustafa Bozbey’in tutuklu olması nedeniyle, Bozbey yerine Bursa Planlama Ajansı’nın çalışmalarını anlattı.

Etkinlikte, "Free Bozbey" yazısı ekrana yansıtıldı. Pala "Bu bir hukuki süreç değil, tamamen siyasi bir süreçtir. Tamamen 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin almış olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çökme girişimidir" dedi. Pala "İlk kez bir programda adı olan birisi için, o burada olamadığı için bir konuşma yapıyorum. Kendisinin ne gözaltına alınmasına ne de tutuklanmasına hiçbir hukuki gerekçe yokken, kendisiyle ilgili iddiaların en erkeninin 10 yıl öncesine dayandığı, çağrılsa ifadeye gidecek, delilleri karartma olasılığının olmadığı, yurt dışına kaçmasının da mümkün olmadığı Türkiye’nin dördüncü Büyükşehir Belediye Başkanı maalesef önce gözaltına, sonra da tutuklanmaya sevk edildi. Aslına bakarsanız burada bulunan herkes farkında ama bir kez daha bunun altını çizmek isterim. Bu bir hukuki süreç değil, tamamen siyasi bir süreçtir. Tamamen 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin almış olduğu Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çökme girişimidir. Buradan bunun bir kez daha altını çizmek isterim. Umuyorum ki en kısa zamanda seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı yine sizlerin düzenlediği bir oturumda bunları kendisi anlatır" ifadelerini kullandı. Pala, şunları kaydetti: "Sonuç olarak biliyorsunuz, Bozbey’in kendisi aynı zamanda Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığı da yürütüyordu. Bunun hem Bursa’yla hem Marmara ve Türkiye ile ilişkisini de kurmak için yoğun bir çaba göstermeye başlamıştı. Bursa Planlama Ajansı’nı kurduk. Bu planlama ajansı içerisinde tamamı teknik konularla, yani mühendis, mimar gibi arkadaşlarımızdan oluşan kabaca 50 kişinin üzerinde bir grubun çalışmaya başladığı bir planlama ajansı, yerel seçimlerden hemen sonra yeni bir mekanla birlikte hayata geçirilmişti."