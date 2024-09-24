Çokuluslu dev şirketler demokrasileri baltalıyor

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Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), aralarında Tesla, ExxonMobil ve Blackstone gibi dev şirketlerin aşırı sağ hareketleri destekleyerek ve insan haklarını ihlal ederek “dünyadaki demokrasiyi baltaladığını” açıkladı. ITUC’nin yayımladığı raporda dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları, aşırı sağcı siyasi hareketleri finanse ederek, iklim krizini finanse ederek ve şiddetlendirerek ve sendikal hakları ile insan haklarını ihlal ederek dünyada demokrasiyi baltalamalarla suçlandı.

Raporda Amazon, Tesla, Meta, ExxonMobil, Blackstone, Vanguard ve Glencore gibi şirketlerin lobi kollarının, 22 ve 23 Eylül’de New York’taki Birleşmiş Milletler Gelecek Zirvesi’nde küresel politikayı şekillendirmeye çalıştıkları belirtildi. Raporda görüşlerine yer verilen ITUC Kampanya Direktörü Todd Brogan, "sağlam demokrasilerde" bile işçilerin taleplerinin, "ister politika yapımında ister seçimlerde olsun, kurumsal lobi faaliyetleri tarafından ezildiğini” aktardı.

“Gücü elinde bulunduranın gündemi belirlediğine” dikkat çeken Brogan, “Biz vatandaşlar olarak organize olup ihtiyaçlarımızı karşılayacak hükümetler seçemezsek, gündemi sermaye belirlemeye devam edecek. Uluslar ve sektörler arası strateji belirleyemediğimiz sürece birçok devletten daha güçlü olan çokuluslu şirketlerin hiçbir demokratik hesap verebilirliği yok” dedi.