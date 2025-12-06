Çöküşün belgesi: Kamu kuruluşları batakta

Kamu sermayeli kuruluş ve işletmelere yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan rapor, Kasım ayında tamamlandı. Rapor, AKP döneminde liyakatsiz görevlendirmeler ve usulsüzlükler ile anılan kamu işletmelerindeki kötü yönetimin yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Kamu İşletmeleri Raporu’nu Kasım 2025’te açıkladı. Kamu sermayesiyle kurulan ve kritik önemi bulunan BOTAŞ, EÜAŞ, TCDD, TCDD Taşımacılık ve TTK’nin toplam zararının 130 milyar TL’yi aştığı belirlendi.

BOTAŞ BATAKTA

2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na devredilen BOTAŞ’ın mali yapısı, devrin ardından altüst oldu. 2018 yılı itibarıyla düzenli olarak zarar açıklayan kurumun dönem zararı, 2024 yılının sonunda 44 milyar 960 milyon TL’ye kadar tırmandı.

RAYDAN ÇIKAN TCDD

AKP iktidarında kötü yönetim ve liyakatsiz görevlendirmeler nedeniyle mali yapısı bozulan, 2016 yılında çıkarılan kanun ile ikiye bölünen TCDD’nin borcu da fahiş boyutlara ulaştı. Bölünmenin ardından kurulan TCDD Taşımacılık A.Ş’nin zararı 2024 yılının sonu itibarıyla 25 milyar 79 milyon TL olarak gerçekleşti.

TCDD’nin zararında da benzer bir artış kaydedildi. Kurumun, 2022 yılında 2,5 milyar TL, 2023 yılında 2,8 milyar TL olan zararı, 2024’ün sonunda çarpıcı artışla 25 milyar TL olarak kayıtlara geçti. TCDD Taşımacılık’ın zararında bir yılda yaşanan artış yüzde 758, TCDD’nin zararında bir yılda yaşanan değişim ise yüzde 218 olarak hesaplandı.

EÜAŞ’I ÇARPAN ZARAR

AKP’nin enerji alanında gerçekleştirdiği özelleştirmeler ile mali yapısı bozulan KİT’ler arasında yer alan EÜAŞ’ın verileri de çarpıcı tabloyu ortaya koydu. 2023 yılında 13,7 milyar TL kâr açıklayan kurumun, 2024 yılını 12 milyar 391 milyon TL’lik zarar ile kapattığı belirtildi.

TTK’DE KARA TABLO

İş cinayetleri ve kötü yönetim nedeniyle tartışılan Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun (TTK) zararı da çarpıcı artış yaşandı. 2022 yılında 1,9 milyar TL, 2023 yılında 5,9 milyar TL zarar ede TTK’nin 2024 yılının sonundaki toplam zararı, 12 milyar 682 milyon TL ile ifade edildi.

ZARAR LİSTESİ

Kritik önemi bulunan BOTAŞ, EÜAŞ, TCDD, TCDD Taşımacılık ve TTK’nin 2024 yılında imza attığı zararın toplamı mali tablolara, 131 milyar 716 milyon TL olarak yansıdı. Türkiye için önemli beş KİT’in 2024 yılı sonu itibarıyla net zararları, şöyle listelendi: