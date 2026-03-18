Çöl Gezegeni'ne Muazzam Dönüş: "Dune: Part Three"nin ilk fragmanı yayınlandı

Timothée Chalamet ve Zendaya’nın başrollerini paylaştığı, Denis Villeneuve imzalı Dune üçlemesinin final filmi için ilk fragman yayınlandı.

Film, Paul Atreides’in imparatorluk dönemindeki sarsıcı hesaplaşmalarını beyaz perdeye taşıyor.

Film, Frank Herbert’ın 1969 tarihli Dune Messiah (Dune Mesihi) romanından uyarlandı ve Paul’ün evrenin imparatoru olmasından 17 yıl sonrasını konu alıyor.

Paul’ün geçmişte aldığı kararların ağır sonuçlarıyla yüzleştiği epik ve karanlık atmosfer fragmanda öne çıkıyor.

Paul’ün sevgilisi ve Fremen savaşçısı Chani (Zendaya) ile eşi Prenses Irulan (Florence Pugh) arasındaki gerilim, hikâyenin duygusal ve politik merkezini oluşturuyor.

Los Angeles’ta özel bir etkinlikte konuşan yönetmen Denis Villeneuve, “Başka bir film çekmeyi planlıyordum ama Dune görüntüleri gece uykularımı kaçırdı. İzleyiciye karşı bu hikâyeyi bitirme sorumluluğu hissettim ve sonunda ‘Hadi yapalım’ dedim.” ifadelerini kullandı.

FİLMİN KADROSU

Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem gibi isimlerin yanı sıra, Duncan Idaho rolüyle Jason Momoa sürpriz bir dönüş yapıyor.

Momoa’ya, Paul ve Chani’nin oğlu Leto rolünde gerçek hayattaki oğlu Nakoa-Wolf Momoa eşlik ediyor; Ida Brooke ikizi Ghanima’yı canlandırıyor.

Serinin yeni kötü karakteri olarak Robert Pattinson (Scytale) ve Paul’ün kız kardeşi Alia Atreides (Anya Taylor-Joy) de evrenin geleceğini belirleyecek kilit isimler arasında yer alıyor.

Müziklerini Hans Zimmer’in bestelediği film, ABD’de 18 Aralık 2026’da vizyona girecek. Türkiye’deki vizyon tarihiyse henüz belli değil.