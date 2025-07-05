Çöl tozu Yüksekova’da etkili oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oluşan çöl tozu hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin dağları içinde kayboldu.

Günlerdir hava sıcaklığı ile beraber çöl tozu ilçede etkisini sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren başlayan rüzgar, öğlen saatlerinde etkisini arttırdı. Oluşan toz bulutu rüzgarın da etkisiyle kısa sürede Cilo Dağlarını kaplarken, vatandaşlar ise o anı cep telefonlarıyla kaydetti. Toz bulutunun ilçede hayatı olumsuz etkilediğini belirten Turan Baran, "Günlerdir havalar sıcak. Cilo Dağları, toz bulutundan dolayı şu an kaybolmuş durumda. Bizde o anları kendimizce çöl tuzlarını kayıt altına aldık" dedi.