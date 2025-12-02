Colani, ABD'li şirketle petrol ve gaz arama faaliyetlerine ilişkin işbirliğini görüştü

Suriye'deki geçici hükümetin atanmış Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara) ile Suriye Petrol Şirketi (SPC), ABD merkezli Chevron şirketiyle ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine yönelik iş birliği olanaklarını ele aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre Colani, başkent Şam’da Suriye Petrol Şirketi (SPC) ile ABD merkezli Chevron şirketi arasında yapılan, ülkenin batı kıyılarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine yönelik işbirliği olanaklarının ele alındığı bir toplantıya katıldı.

Taraflar deniz sahasında ortak arama çalışmalarının teknik, hukuki ve ekonomik boyutlarını değerlendirdi.

Toplantıya ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, SPC CEO’su Yousef Kablavi ile Chevron Başkan Yardımcısı Rank Mount ve Bölgesel Kalkınma Müdürü Joe Koch’un da aralarında bulunduğu üst düzey bir heyet de katıldı.