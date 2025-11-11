Colani ABD’de çıkarlar masada

DIŞ HABERLER SERVİSİ

ABD yönetiminin Suriye’deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Eş-Şara’yı pazarlama girişimleri son sürat devam ediyor. Brezilya’nın ardından Washington’a geçen Şara (Colani), Başkan Trump ile görüşmesi öncesinde Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ve Suriye diasporası ile bir araya geldi.

SANA’nın aktardığına göre, iki taraf “İş birliğini güçlendirme, kalkınmayı destekleme ve ekonomik reformları teşvik etme yollarını” görüştü. Georgieva, "Suriyelilerin ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği ekonomik dönüşümü ve hükümetinin bunu nasıl mümkün kıldığını ele aldık" dedi.

Şara, ülkesinin 1946’daki bağımsızlığından bu yana ABD’yi ziyaret eden ilk Suriye "Cumhurbaşkanı" oldu. Şara liderliğindeki cihatçı HTŞ, 8 Aralık 2024’te Şam’ı ele geçirmiş ve Esad yönetimini devirmişti.

BARRACK DA TOPLANTIDA

Şara’nın ABD’deki Suriyelilerle buluşmasına ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da katıldı. Barrack Suriye diasporasını, Suriye ile uluslararası toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı oldukları için överek, Washington’ın "Suriye’nin bölgesel ve uluslararası alana dönüşünü kolaylaştıran girişimleri destekleme konusundaki istekliliğini" teyit etti.

Trump ile Şara’nın görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra ABD’nin Suriye üzerindeki yaptırımlarının kaldırılması ele alındı. Trump ve Şara, mayısta Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti. Şara, eylülde de New York’ta BM Genel Kurulu’na katılmıştı.