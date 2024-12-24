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Colani açıkladı: Suriye'de silahlı gruplar kendilerini feshetme kararı aldı

HTŞ lideri Şera (Colani), "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" açıklamasında bulundu.

Dünya
  • 24.12.2024 14:43
  • Giriş: 24.12.2024 14:43
  • Güncelleme: 24.12.2024 14:49
Kaynak: AA
Colani açıkladı: Suriye'de silahlı gruplar kendilerini feshetme kararı aldı
Fotoğraf: AA

Suriye’deki yeni yönetim, Baas Partisi'ni deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera (Ebu Muhammed el-Culani), "Tüm muhalif gruplar kendini feshedecek, Savunma Bakanlığı altında birleşmede anlaştık" ifadelerini kullandı.

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