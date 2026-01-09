Colani, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm haklarını garanti ediyoruz

HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam hükümetine cumhurbaşkanı olarak atanan Colani, Halep'te Kürtlerin yoğunlukta olduğu mahallelere düzenledikleri saldırılara ilişkin eski Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile konuştu.

Rudaw'ın aktardığına göre Colani, Barzani'ye, "Kürtler Suriye'nin asli unsurudur. Tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarını garanti altına almayı taahhüt ediyoruz" dedi.

Görüşmede Colani'nin, Kürt halkının Suriye’nin "asli ve temel bir bileşeni" olduğunu, Kürtlerin tüm ulusal, siyasi ve medeni haklarının garanti altında olduğunu vurguladığı belirtildi.

Barzani'nin ise "Suriyelilerin tüm kesimleri kucaklayan, herkesin yönetimde söz sahibi olduğu kapsayıcı bir devlet inşa etme arzusuna tam destek verdiği" ifade edildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, dün yaptığı açıklamada Şam yönetimini Halep'teki saldırıları "siyasi anlaşmazlıkları etnik bir çatışmaya dönüştürmemeye", SDG'yi de "Kan dökülmesini durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ellerinden geleni yapmaya" çağırmıştı.