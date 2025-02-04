Colani, bugün Türkiye'ye geliyor: Gündemde neler var?

Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), bugün Türkiye'ye geliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un duyurduğu ziyaret bugün Ankara'ya yapılacağı ifade edilirken, davetin AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı vurgulandı.

NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde Suriye’deki son gelişmelerin bütün boyutlarıyla ele alınacağı, ülkedeki ekonomi, sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin tesisi için iki ülke tarafından atılacak ortak adımların değerlendirileceği paylaşıldı.

Milliyet'in haberine göre, Colani'nin Ankara temaslarında en önemli başlıklardan biri güvenlik olacak. Suriye'nin Türkiye sınırının büyük bölümü halen YPG kontrolünde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Komutanı Mazlum Abdi, Colani ile yaptığı görüşmenin ardından, "Suriye'de tek bir ordunun olması ve SDG'nin de bu ordunun bir parçası olması konusunda anlaştık. Ancak mekanizmanın nasıl olacağı ve işleyişi konusundaki görüşmeler devam ediyor" açıklamasında bulunmuştu.