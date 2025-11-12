Colani'den ABD, Rusya ve Esad açıklaması

Suriye'de geçici hükümetin cumhurbaşkanı atadığı HTŞ Lideri Ebu Muhammed Colani (Ahmed Şara), Esad ve Rusya'yla ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

Trump ile Beyaz Saray'da 10 Kasım'da bir araya gelen Colani, ABD ziyareti sırasında Washington Post gazetesine konuştu. Colani, "Esed'in adalet önüne çıkarılmasını talep etme hakkımızdan geri adım atmayacağız" dedi.

"ABD İLE PEK ÇOK ÇIKARIMIZ ORTAK"

ABD ziyaretindeki en önemli amacın, Suriye ile ABD arasındaki ilişkinin yeniden inşasına başlamak olduğunu vurgulayan Colani, iki ülke arasındaki ilişkilerin son 100 yılda pek de iyi seyretmediğini söyledi.

Colani, ABD ile Suriye arasında ortak çıkarlar aradıklarını aktararak, "Güvenlik çıkarları ve ekonomik çıkarlar gibi üzerine inşa edebileceğimiz birçok ortak çıkarımız olduğunu gördük" ifadesini kullandı.

"İSRAİL İLE DOĞRUDAN MÜZAKERELER YÜRÜTÜYORUZ"

İsrail'in, Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de varlığını artırdığını ve topraklarındaki işgalini genişlettiğini hatırlatan Colani, Aralık 2024'ten bu yana Tel Aviv'in saldırılarına, ülkenin yeniden inşasına odaklandıkları için karşılık vermediklerini söyledi.

Colani, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalinin güvenlik endişelerinden değil yayılmacı politikalarından kaynaklandığını belirterek, "İsrail ile doğrudan müzakereler yürütüyoruz ve anlaşmaya varma yolunda önemli mesafe katettik" dedi.

Öte yandan nihai anlaşmaya varmak için İsrail'in 8 Aralık 2024 öncesi sınırlarına çekilmesi gerektiğini dile getiren Colani, bu müzakerelerin, Trump ve diğer uluslararası taraflarca da desteklendiğinin altını çizdi.

İsrail'in önce "kendini koruma" gerekçesiyle Golan Tepeleri'ni işgal ettiğini, ardından burayı "koruma amacıyla da Suriye'nin güneyinde şartlar dayattığını" belirten Colani, "Yani birkaç yıl sonra belki de Suriye'nin güneyini korumak için Suriye'nin merkezini işgal edecekler. Böyle böyle Münih'e ulaşacaklar." diye konuştu.

RUSYA İLE İLİŞKİLER VE ESAD

Rusya ile ilişkilerin Suriye açısından stratejik önem taşıdığına dikkati çeken Colani, "Rusya'ya ihtiyacımız var çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi. Bazı konularda onların oyuna ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

Colani, Rusya ile stratejik çıkarlar paylaştıklarını belirterek, Moskova'nın Suriye konusunda farklı alternatif ve seçenekleri değerlendirmesini arzu etmediklerini söyledi.

Beşşar Esad'ın durumunun, Rusya açısından hassas ve karmaşık bir konu olduğunu aktaran Colani, "Suriyeliler olarak Esed'in adalet önüne çıkarılmasını talep etme hakkımızdan geri adım atmayacağız" dedi.