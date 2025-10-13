Colani'den açıklama: İsrail işgal ettiği bölgelerden çekilmeli

Suriye'de Şam yönetiminin lideri Colani CBS News'un "60 Minutes" programında Margaret Brennan'ın sorularını yanıtladı. Colani İsrail'in Suriye'de işgal ettiği bölgelere ve eski devlet başkanı Esad'a ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL TÜM BÖLGELERDEN ÇEKİLMELİ"

İsrail'in iki defa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçesini bombaladığını ve birinde kendisinin de binada olduğunu belirten Colani, "Bir mesaj vermek için sarayı hedef almak bir mesaj değil, savaş ilanıdır. Ancak Suriye savaşa girmek istemiyor ve İsrail ya da başka birine tehdit teşkil etmek istemiyor" diye konuştu. Colani, "İsrail, 8 Aralık'tan sonra ele geçirdiği tüm bölgelerden çekilmeli. Suriye, biz Şam'a geldiğimizden bu yana İsrail'i kışkırtmadı" ifadesini kullandı

"ESAD'IN TESLİM EDİLMESİ İÇİN YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

Altyapı yeniden inşa edildikten ve Suriyeliler kimlik kartları ve gerekli belgeleri aldıktan sonra genel seçimlerin yapılacağını dile getiren Şara, ülkedeki herkesin bir oy hakkının bulunacağına işaret etti.

Rusya'ya sığınan eski Suriye devlet başkanı Beşar Esad hakkında da konuşan Colani, "Beşar Esad'ın adalete teslim edilmesi için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Ancak şu anda Rusya ile bir çatışmaya girmek Suriye için çok maliyetli olacak. Ayrıca ülkenin çıkarlarına da uygun olmayacak" ifadesini kullandı.