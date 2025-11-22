Colani'den çocuğa "tavsiye": "Baban gibi vahşi ol"

BM Genel Kurulu tarafından her yıl 20 Kasım'da, 1959'da imzalanan Çocuk Hakları Bildirgesi'ni anmak için kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü, Suriye'de ilginç manzaralara sahne oldu.

Bir zamanlar Esad devrilmeden önce El Kaide’ye bağlı HTŞ’nin liderliğini yapan şimdi ise geçici hükümetin başkanlığını yürüten Ebu Muhammed Colani (Ahmed eş-Şara) ve eşi, başkent Şam'da düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklarla sohbet etti.

"VAHŞİ OL"

Etkinlik sırasında Colani, gelecekte 'savunma bakanı' olmak isteyen bir çocuğa dönerek, “Savunma ağır bir iş ha… Baban gibi vahşi ol” dedi.

Arapçada 'vahşi' anlamına gelen “wahş” sözcüğü Suriye’de özellikle silahlı gruplar arasında militarist bir övgü olarak kullanılıyor.

BABASI CİHATÇIYDI

Colani’nin “tavsiyede bulunduğu” çocuğun ise Suriye'deki çatışmalarda ölen cihatçı militanlardan Osama Namura’nın oğlu olduğu ortaya çıktı.

Arap basınına göre, 'Fetih Ordusu' adlı cihatçı grubun liderlerinden biri olan Namura, İdlib operasyonları ve Halep kuşatmasında kritik rol oynamıştı.