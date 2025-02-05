Colani'den Erdoğan'a teşekkür

Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), dün Ankara'ya gelerek AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Colani, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Suriye halkının haklı davasına verdiği onurlu ve olumlu desteğin, iki ülke arasındaki kardeşliğin güçlü bir örneği olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, dost Türkiye Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gösterdiği misafirperverlik ve cömert karşılama için en derin şükranlarımı ve takdirlerimi sunarım" ifadeleri yer aldı.

Colani mesajında, "İki ülke arasındaki koordinasyonu, ortak çıkarlara hizmet edecek ve önümüzdeki aşamada zorluklarla yüzleşmede iş birliğini artıracak şekilde; tüm siyasi, ekonomik ve güvenlik düzeylerinde geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.