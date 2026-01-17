Colani'den Kürtlere dair 8 maddelik kararname

Geçici Suriye Hükümeti’nin Cumhurbaşkanı ve cihatçı HTŞ güçlerinin lideri Colani (Ahmed Şara), Geçici Yönetime bağlı cihatçı güçlerden oluşan Suriye Ordusu'nun, Suriye’de yaşayan Kürtlere ve Kürtlerin yoğun yaşadıkları iki mahalleye yönelik saldırılarının ardından geçen bir haftanın sonunda, dün devlet televizyonu ekranlarında 8 maddelik bir kararname imzaladığını duyurdu.

Colani, imzalanan metinle Kürtlere anayasal düzeyde bazı hakların tanındığını açıkladı.

Kararnamede, merkezi bir hükümet ve üniter devlet yapılanması çerçevesinde Kürtlere; Suriyeli Kürtlerin ülkenin eşit yurttaşları olduğu ve Suriye ulusunun ayrılmaz bir parçasını oluşturduğu vurgulandı.

Metinde, özerklik ya da federalizm tartışmalarının ise açık biçimde dışarıda bırakıldığı görüldü.

Kararnamede Kürtlerin dil ve kültürel çeşitliliğinin güvence altına alındığı ifade edilirken, Kürtçenin “ulusal bir dil” olarak kabul edildiği belirtildi. Ayrıca Suriye’de yaşayan tüm Kürtlere Suriye vatandaşlığı verileceği kaydedildi.

Kararnamede, 21 Mart Newroz Bayramı’nın resmi tatil ilan edildiği de yer aldı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA tarafından yayımlanan ve Colani'nin imzasını taşıyan 8 maddelik kararname şu başlıkları içeriyor:

Madde (1): Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde (2): Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını, sanatlarını yaşatma ve ana dillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.

Madde (3): Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders veya eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.

Madde (4): Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.

Madde (5): “Nevruz Bayramı” (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti’nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.

Madde (6): Devletin medya ve eğitim kurumları kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Madde (7): İlgili bakanlıklar ve yetkili kurumlar, bu kararnamenin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin gerekli yürütme talimatlarını, kendi yetki alanları dâhilinde çıkarır.

Madde (8): Bu kararname Resmî Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.