Colani'den 'SDG'nin entegrasyonu' mesajı

Suriye'de kurulan geçici hükümetin atanmış cumhurbaşkanı Colani (Ahmed Şara) Antalya Diplomasi Forumu'na katıldı.

Burada Anadolu Ajansı'nın (AA) sorularını yanıtlayan Colani, İsrail'in İran ve Lübnan'daki saldırıları ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) merkezî yönetime entegrasyonu hakkında konuştu.

"TÜM BÖLGE İÇİN TEHDİT"

İsrail'in Suriye topraklarındaki askerî varlığını sürdürmesinin ülkeler arası görüşmelerde kendilerini zora soktuğunu belirten Colani, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgalini ise şöyle değerlendirdi:

"Lübnan'a yönelik sürdürülen savaşla ilgili de ülkedeki altyapı ve yerleşim yerlerinin doğrudan hedef alınması yerine birçok çözüm mümkün. Lübnan da bu büyüklükteki bir çekişmeyi kaldıramıyor. Bu ayrıca (İsrail'in Lübnan'daki işgali), Suriye'nin güneyiyle bağlantı kurma meselesinin de ötesinde tüm bölge için bir tehdit oluşturmaktadır."

"SDG GÜÇLERİ ENTEGRE EDİLDİ"

Colani, SDG güçlerinin entegrasyon sürecinin olumlu ilerlediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Yönetime gelmemizle birlikte geçen yıl bu konuda büyük bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Daha önce dağınık olan devrim grupları birleşti. Şu anda da SDG güçleri entegre edildi ve işler yolunda ilerliyor. Bugün de Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan son yabancı askeri üs unsurları da ülkeden ayrıldı. Suriye devleti ile SDG arasındaki entegrasyon çalışmaları da sürüyor. Yani şu ana kadar bu alanda elde ettiğimiz başarı Suriye'nin çıkarı ve istikrarı açısında oldukça önemli."

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞTÜ

Colani, forum kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşme basına kapalı yapıldı.