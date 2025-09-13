Colani'den SDG'ye mesaj: Suriye'nin bir zerresinden bile taviz vermeyeceğiz

Suriye'de geçici devlet başkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani, 'Suriye'nin tek bir toprak parçasından bile vazgeçmeyeceğini ve Suriye'nin birlik olması gerektiğini' belirterek "Eğer Suriye'nin kuzeydoğusu bir tür bölünmeye giderse, Irak ve Türkiye ciddi şekilde zarar görür" dedi.

Suriye resmi televizyonu El İhbariyye kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Colani, Rojava yönetiminin ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) merkezi yönetime entegrasyonuna ilişkin konuştu.

"ANLAŞMANIN UYGULANMASINDA YAVAŞLAMA VAR"

SDG lideri Mazlum Abdi ile imzaladıkları 10 Mart mutabakatının başlangıçta iyi gittiğini ama daha sonra yavaşlamalar yaşandığını belirten Colani, şunları söyledi:

"SDG ile müzakereler iyi gidiyordu ancak anlaşmanın uygulanmasında bir tür yavaşlama veya engelleme olduğu görülüyor. Suriye'nin kuzeydoğu bölgesinde Arap nüfus oranı yüzde 70'in üzerindedir. SDG Kürt bileşeninin tamamını temsil etmiyor ki buranın bölgesel sesi olduğunu iddia edelim."

"SÜVEYDA'NIN VE SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNUN ÇIKARLARI ŞAM İLE"

Dürzi nüfusunun yoğun olduğu Suriye'nin güneyindeki Süveyda'nın ve SDG'nin yönetimindeki Rojava bölgesinin çıkarlarının Şam ile örtüştüğünü öne süren Colani, "Suriye için yaralarını sarma ve yeni bir döneme başlama fırsatı sunmaktadır" şeklinde konuştu.

"SURİYE BİR ZERRESİNDEN BİLE TAVİZ VERMEYECEK"

Hem Dürziler hem de SDG yönetimini adem-î merkeziyetçilik taleplerini dile getirirken Colani ise "Nihayetinde Suriye bir zerresinden bile taviz vermeyecektir. Bu, halka karşı ettiğimiz bir yemindir. Tüm Suriye topraklarını korumalı ve Suriye birleşmelidir" dedi.

Öte yandan yeni anayasanın ne zaman yazılacağı sorusunu da yanıtlayan Colani, "Seçimlerden sonra bir anayasa hazırlanacak ve içinde pek çok detay olacak. Ancak bizim benimsediğimiz politika, her alanda eş zamanlı çalışmaktır" şeklinde konuştu.