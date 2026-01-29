Colani düzeni inşası

Ortadoğu’nun ABD-İsrail eksenli dizaynı kapsamında Suriye’nin Colani düzeninin inşası sürüyor. Cihatçı HTŞ yönetimi ile SDG arasındaki ateşkesin uzatılmasının ardından taraflar, Şam’da yeni bir anlaşmaya vardı. Trump’ın övgüler dizdiği HTŞ lideri Colani ise Moskova’da Putin ile bir araya geldi.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Özerk Yönetimin Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed’in HTŞ yönetimiyle Şam’da 27 Ocak’ta yaptığı görüşmede yeni bir mutabakata varıldığı ve üç başlıkta uzlaşma sağlandığı kaydedildi.

YENİ MUTABAKAT

Suriye medyasına konuşan bir kaynak, Haseke, Kamışlı ve Kobani'de yeni önlemlerin alınacağını aktarırken, anlaşmalar ve mutabakatların ABD ve Fransa'nın gözetiminde sağlandığını bildirdi.

Mutabakat kapsamında HTŞ yönetiminin İçişleri Bakanlığı’na bağlı polis ve iç güvenlik güçlerinin Kamışlı, Haseke ve diğer stratejik bölgelerin şehir merkezlerinde iç güvenliği sağlamak üzere konuşlandırılması kararlaştırıldı.

Şam’da varılan anlaşmaya göre Haseke, Kobani ve diğer bölgelerde şehirler ile sınırlar ve petrol tesisleri gibi önemli bölgelerin kontrolü Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin denetimine girecek.

ÜÇ BAŞLIKTA UZLAŞMA

SDG bünyesindeki silahlı gruplar varılan mutabakat uyarınca silahları ile birlikte mevcut bulundukları konumlarda kalmayı sürdürecek. Mevcut konuşlanma alanlarını koruyan bu gruplar, devlet kurumlarına entegrasyon süreci için yeni düzenlemeleri bekleyecek.

SDG, Suriye devlet kurumlarına entegrasyon için düzenlemeleri, ayrıntıları daha sonra açıklanacak bir çerçeveye göre başlatacak. Tüm çatışma hatlarında askeri operasyonlar durdurulacak. Anlaşmanın uygulanmasına iki gün içinde başlanacak. Haseke’ye atanacak valiyi ise SDG belirleyecek.

SDG ile Suriye Ordusu arasında ilan edilen 4 günlük ilk ateşkesin süresi 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.00 itibarıyla dolmuştu. Suriye Savunma Bakanlığı yaptığı yeni açıklamada ateşkesin 8 Şubat tarihine kadar 15 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Şam’daki görüşmenin buluşmanın, 18 Ocak’ta imzalanan 14 maddelik mutabakatın sahadaki pratik adımlarını netleştirmesinin beklendiği aktarıldı.

TRUMP’TAN TELEFON

Mutabakatın duyurulmasından önce ABD Başkanı Donald Trump, HTŞ lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara) ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Colani'den “Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı” diye bahsederek, “Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz” dedi. Trump ve Erdoğan görüşmesinde ise yapılan açıklamaya göre Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini vurgulayan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eşgüdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

COLANİ MOSKOVA’DA

HTŞ yönetiminin lideri Colani ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında Putin, “Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Şara'nın çabalarını destekliyoruz. Fırat'ın doğusunun Şam'a dönmesi önemli bir adım” dedi.

“Rusya, Suriye’nin yeniden inşasında yer almaya hazır” diyen Putin Moskova-Şam hattındaki gelişmelere ilişkin “Son görüşmemizden bu yana zaman boşa geçmedi. Devletlerarası ilişkilerimizi yeniden kurma konusunda çok şey başardık. Ekonomik işbirliği düzeyini de ileriye taşıdık” ifadelerini kullandı.

Colani ise Putin’e teşekkür ederek “Suriye’de ve bölgede istikrara katkısı için minnettarlığını” dile getirdi. Putin ile Colani ilk kez 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Kremlin, Rusya'nın Suriye'deki üslerinin ve askerlerinin geleceğine dair planların da iki liderin görüşmesinde ele alınacağını duyurmuştu. Reuters haber ajansı, HTŞ’nin Fırat’ın doğusunda SDG kontrolündeki birçok bölgeyi ele geçirmesinin ardından 26 Ocak'ta Rus güçlerinin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'daki üslerinden çekildiğini bildirdi. Kurdistan24’ün haberine göre Rus araçları ve askeri teçhizatı, Akdeniz kıyısında yer alan Lazkiye'deki Rus askeri üslerine transfer edildi.

170 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 6 Ocak’tan bu yana Halep, Haseke ve Rakka’da HTŞ'ye bağlı güçlerin saldırıları sonucunda 170.000’den fazla kişinin yerinden edildiğini doğruladı. Saldırıların yanı sıra, kuşatma altındaki Kobanê kentinde elektrik ve internet hizmetlerinin bir haftayı aşkın süredir kesik olduğu bildirildi. BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, bu kesintilerin bölgedeki insani şartları daha da ağırlaştırdığını vurguladı.

***

LAZKİYE’DE MAKYAJ YASAK

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetimi, Alevi nüfusun yoğun yaşadığı sahil kenti Lazkiye’de kamu kurumlarında çalışan kadınlara makyaj yasağı getirdi. Talimatta şu ifadeler yer aldı: “Tüm çalışanların, resmi mesai saatleri içerisinde kurum ve mekanlarda makyaj yapmaması, makyajlı bulunmaması hususunda kesin şekilde uyarılması gerekmektedir.”