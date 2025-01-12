Colani: Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek

Suriye'deki yeni yönetimin El Kaide kökenli HTŞ'li (Heyet Tahrir Şam) lideri Muhammed Colani, Beşar Esad iktidarının devrilmesinin ardından ülkeye dönüşlerin hızlanacağını belirtti ve "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek" dedi.

Youtube platformunda içerik üreticisi olan Joe HaTTab'a konuşan Colani, iktidarı ele geçirmelerinin ardından yurtdışında yaşayan Suriyelilerin topraklarına dönmeye başladığını söyledi.

Colani, "Eminim 2 yılda 14 milyon Suriyeli ülkesine dönecek. Geriye sadece 1 veya 1,5 milyon kalacak" ifadesini kullandı.

"ADALET DAĞITACAK KURUMLAR İNŞA EDECEĞİZ"

Toplumdaki mevcut sorunları çözmenin zaman alacağını ancak istikrarlı planlar ve toplumsal eğitimle bunun üstesinden gelinebileceğini aktaran Colani, "Verdiğimiz söze sadık kalmalıyız. Devletin inşasında önceliklerimiz olacak. Adalet dağıtacak kurumlar inşa edeceğiz" dedi.

"SURİYE'DE TOPLUMSAL MUTABAKAT VAR"

Toplumun her kesiminin uyum içinde yaşadığını söyleyen Colani, "Suriye'de toplumsal mutabakat var. Suriye'de bunun sayesinde ilk defa insanlar birbirini severek yaşayabilecek" diye konuştu.

Amaçlarını "intikamsız zafer" olarak tanımlayan Colani, af politikasını olumlu bulduğunu ve safını değiştirenlere iyi niyetle yaklaştıklarını aktardı. Colani, "Bulunduğu taraf için 'U dönüşü yapanlar' lafına karşıyım. İyi niyetle yaklaşıyorum. Şöyle düşünüyorum, 14 yıl boyunca bir kitle devrime karşı eğitildi. Bunun öncesinde bir tayfaya karşı eğitiliyorlardı. Kendilerine, 'onlar gelecek sizi kesip denize atacak' diyorlardı" ifadesini kullandı.

Öta yandan Şara, bazı istisnaların da mevcut olduğunu belirterek, "Sednaya Hapishanesi ve diğer güvenlik şubelerinde işkence yapanlara, varil bombası atanlara ve katliam yapanlara af yok" dedi.