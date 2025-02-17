Colani, ENKS ile görüştü: SDG ile diyalog kurulacak

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Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin başkanı Muhammed El Colani (Ahmed El Şara), Afrin'e düzenlediği ziyarette yerel yetkililer ile görüştü. Toplantıya, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyeti de katıldı.

ENKS Afrin Yerel Meclisi Başkanı Ehmed Hesen, Rudaw’a yaptığı açıklamada Colani’nin Afrin’de sivillerin maruz kaldığı baskılara ve hak ihlallerine karşı harekete geçeceğine söz verdiğini söyledi.

Hesen, Colani'nin Afrinlilerin topraklarına geri dönmelerine destek vereceklerini ve bu konuda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile diyalog kuracaklarını söylediğini dile getirdi.