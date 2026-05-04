Colani, Fettah Tamince ile görüştü

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici Şam yönetiminin atanmış cumhurbaşkanı Colani, Rixos Otelleri’nin sahibi Fettah Tamince ile Şam'da görüştü.

Suriye devlet ajansının aktardığına göre toplantıda, ülkedeki mevcut yatırım projeleri, iş ortamının genişletilmesi ve turizm, enerji, gayrimenkul geliştirme ile altyapı alanlarında teşviklerin artırılması gibi başlıklar ele alındı.

Görüşmeyle ilgili daha fazla bilgi verilmedi.

FETTAH TAMİNCE KİMDİR?

Fettah Tamince, Rixos oteller zincirinin kurucusu ve FT Group’un başkanı.

Antalya’daki Rixos Otel’de 2011 yılında zorunlu staj yaptığı sırada otelin boş havuzunda ölü bulunan ve yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen Burak Oğraş’ın babası Murat Oğraş, Tamince’nin olayı kapatması karşılığında kendisine para teklif ettiğini söylemişti:

“Oğlumun cenazesinden iki gün sonra evimize gelen kişiler alenen bize basında otelin isminin kullanılmaması için 2011’de 1 milyon lira para teklif etti. Ben evimden kovdum ve dosyanın savcısına bunları anlattım. Bu kişilerle ilgili de takipsizlik kararı verildi.”

15 Temmuz'daki Fethullahçı darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince’nin de bulunduğu bazı kişiler hakkında “nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma” suçlarından başlatılan soruşturma 2018 yılında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla takipsizlikle sonuçlanmıştı.

Tamince’in adı en son ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Jeffrey Epstein belgelerinde de geçiyordu. Gazeteci İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Tamince, Epstein ile herhangi bir tanışıklığı ya da doğrudan teması olmadığını savunmuştu.