Colani, Fransa'yı ziyaret edecek

Suriye'deki geçici hükumetin Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret edecek.

Fransa basınında çıkan haberlere göre, Elysee Sarayı, Colani'nin Avrupa'daki ilk ziyareti kapsamında yarın Fransa'nın başkenti Paris'e geleceğini duyurdu.

Elysee Sarayı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Paris'te ağırlayacağı Colani'ye, halkının tüm unsurlarına saygı gösterilen, özgür ve istikrarlı yeni Suriye'nin inşası için desteğini dile getireceğini bildirdi.