Colani gözünü her açtığında burada olduğumuzu görecek

Dış Haberler

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, İsrail işgali altındaki Suriye toprağı Hermon Dağı'na (Şeyh Dağı) yaptığı ziyaret sırasında Suriye'deki işgalin 'süresiz' olacağının mesajını verdi. The Times of Israel haber sitesinin aktardığına göre, konuşmasında Suriye'deki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) yönetiminin başkanı Muhammed el Colani'ye atıfta bulunan Katz, "El Colani, Şam'daki Başkanlık Sarayı'nda gözlerini açtığı her sabah İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) kendisini Hermon'un zirvesinden izlediğini görecek, Golan ile Celile'de yaşayan insanları onu ve cihatçı dostlarının tehditlerinden korumak için burada ve Suriye'nin güneyindeki tüm güvenlik alanında olduğumuzu hatırlayacak" ifadelerini kullandı.

"IDF, sınırsız bir süre boyunca Suriye'de kalmaya hazır" diye konuşan İsrail Savunma Bakanı, "Hermon'daki güvenlik bölgesini tutacağız ve Suriye'nin güneyindeki güvenlik alanının silah ve askerden arındırıldığından, silah ve tehditlerden azade olduğundan emin olacağız" açıklamasında bulundu. Suriye topraklarının derinliklerinde iki İsrail ordusu karakolunun olduğuna işaret eden Katz, Suriye'nin güneyinde hiçbir silahlı unsur bulunmaması için İsrail hava kuvvetlerinin bölgede yaklaşık 40 hedefe saldırı düzenlediğini söyledi. Katz, "Dürzilere karşı herhangi bir tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, Suriye'den Dürzi cemaati mensuplarının hafta sonu İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Savunma Kuvvetleri de Suriye topraklarında uzun süre kalmak için hazırlık yapıyor. Haberde, bunun Şam'daki HTŞ yönetiminin silahlı güçleri ile arada yeni 'güvenlik alanlarının' yaratılmasını gerektirdiği ifade edildi.