Colani hakkında suç duyurunda bulundu, savcılıkta gözaltına alınıp tutuklandı

Suriye'de Alevilerin katledilmesine yönelik savcılıkta HTŞ lideri Colani hakkında suç duyurusunda bulunurken gözaltına alınan Hacı Bektaş Veli Vakfı Avcılar Şubesi ve Yeşilkent Cemevi Başkanı Aslan Uzun tutuklandı.

Cihatçı HTŞ'nin yönetimi ele geçirdiği Suriye'de, geçtiğimiz günlerde yaşanan Alevi katliamına ilişkin gelişmeler sürüyor.

Suriye’deki Alevi toplumuna yönelik katliama karşı kamu davası açılması talebiyle İstanbul Savcılığı’na dilekçe vermek isteyen Aslan Uzun, savcılığın talimatıyla gözaltına alındı.

Savcının, dilekçenin içeriğini okumadan “halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten” gözaltı kararı verdiği kaydedildi.

Hacı Bektaş Veli Vakfı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Suriye'de Alevilere ve diğer azınlıklara yapılan katliamın sorumlularından hesap sorulması için dava dilekçesi veren Yeşilkent Şube Başkanımız tutuklandı" ifadelerine yer verdi.

Uzun'un tutuklanmasına ilişkin PİRHA’ya konuşan Ayazağa Şube Başkanı Celal Özer, şunları belirtti:

"Suriye’de yapılan katliamlar ve Şafak Gazetesi yazarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktı. Bizler de dilekçelerimizi hazırlayıp tam çıkarken Aslan başkanı aradık. Aslan Uzun, bizden önce adliyeye gittiği için ‘Ben ilgili dilekçeyi verdim ama şu an savcı, beni çağırıyor, telefonumu da kapatmamı istiyorlar’ dedi. Sonrasında Aslan başkanın telefonu kapandı ve gözaltına alındığını öğrendik. Bizler de şimdi Çağlayan Adliyesine doğru gidiyoruz."