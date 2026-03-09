Colani: Hizbullah'ın silahsızlandırılması konusunda Lübnan'ın yanındayız

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve atanmış Suriye Cumhurbaşkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), Hizbullah'ın silahsızlandırması konusunda Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı desteklediklerini belirtti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Cumhurbaşkanı Colani, bölgedeki gelişmeleri ele almak üzere Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu başkanlıklarının davetiyle Ortadoğu liderlerinin katıldığı çevrimiçi bir toplantıya katıldı.

Colani, Irak ve Lübnan hükümetlerinin ülkelerini çatışmadan uzak tutmak için attığı adımları desteklediklerini ifade ederek, "Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Hizbullah'ı silahsızlandırmada destekliyoruz” dedi.

İRAN'I ELEŞTİRDİ

Colani, bölgede yaşanan mevcut tırmanışın "tüm bölge için varoluşsal bir tehdit" oluşturduğunu belirterek, özellikle Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve Körfez’deki enerji altyapısına yönelik saldırıların küresel ekonomik istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Suriye’nin üç farklı çatışma hattının kesiştiği bir coğrafyada bulunduğunu aktaran Colani, bu nedenle ülkelerinin söz konusu gelişmelerden doğrudan ve ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Colani, Suriye’nin "Arap egemenliğine yönelik her türlü saldırıyı kınama" konusundaki tutumunun değişmediğini belirterek, "İran’ın Arap başkentlerinde istikrarsızlık yaratmaya yönelik girişimlerini ve Arap ulusal güvenliğini hedef alan müdahalelerini en sert ifadelerle kınadıklarını" dile getirdi.

Suriye’nin istikrarının Levant ve genel olarak Ortadoğu’nun istikrarı açısından temel bir unsur olduğunu kaydeden Colani, ülkesinin bölge devletleriyle ortak bir tutum geliştirmek için koordinasyon içinde olduğunu ifade etti.

Colani ayrıca, çatışmanın etkilerinin Suriye topraklarına taşınmasını önlemek amacıyla sınır bölgelerinde savunma güçlerinin tedbiren güçlendirildiğini ve sınır aşan örgütlerin Suriye topraklarını kullanmasının engellenmesi için çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.