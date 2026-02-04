Colani ile Barrack, Şam'da bir araya geldi

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri ve geçici Suriye Devlet Başkanı Muhammed Colani (Ahmed Şara), başkent Şam'daki Halk Sarayı'nda, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlığındaki Amerikan heyetini kabul etti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Esad el-Şibani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, "bölgedeki son gelişmeler ve tarafların ortak ilgi alanına giren meseleler" ele alındı.