Colani ile bir araya gelen Erdoğan: "Türkiye Suriye'ye gereken desteği verecek"

Suriye Geçiş Hükümeti’nin Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara), Türkiye’yi ziyaret etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Colani'yi Saray'da resmi törenle karşıladı.

Erdoğan ve Colani'nin Beştepe’deki görüşmesine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Suriye Geçiş Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Esad El-Şeybani katıldı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mevkidaşı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

''Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını, öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor'' diyen Erdoğan, terörle ortak mücarele mesajı verdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye olarak nasıl en umutsuz ve zor günlerinde Suriyeli kardeşlerimizi yalnız bırakmadıysak, yeni dönemde de kendilerine gerekli desteği vereceğiz. (Colani’nin) Tarihi nitelikteki ziyareti ülkelerimiz arasında daimi dostluk ve işbirliği döneminin başlangıcı olarak görüyorum.

Komşumuz Suriye'ye yönelik politikamızın esasını, öteden beri bu ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazası oluşturuyor. Sayın Şara’yla bugün yaptığımız görüşmede de bu ilke üzerine bina edilen, samimi bir havada geçti. Kıymetli kardeşimle ülkede güvenliği ve ekonomik istikrarın tesisine yönelik atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Hemen her konuda tam bir fikir birliğinde olduğumuzu memnuniyetle gördük. Bilhassa Suriye’nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan bölücü terör örgütü ve yandaşlarına karşı atılacak adımları mütalaa ettik.

"SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDAKİ KAMPLARIN KONTROLÜ BAĞLAMINDA DA YANLARINDA OLDUĞUMUZU TEKRAR TEYİT ETTİK"

''DEAŞ olsun, PKK olsun terörün her türlüsüyle mücadelede Suriye'ye gereken desteği sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettim. Suriye’nin kuzeydoğusundaki kampların kontrolü bağlamında da yanlarında olduğumuzu tekrar teyit ettik. Ahmed Şara kardeşimin terörle mücadele konusunda ortaya koyduğu güçlü iradeden dolayı duyduğumuz memnuniyeti belirtmek istiyorum. Ülkelerimizin ve bölgemizin selameti açısından birlikte aynı hedef doğrultusunda güç birliği yapmaktan başka bir yolumuz da açıkçası bulunmuyor. İnşallah dayanışma içinde hareket ederek, terörün olmadığı huzur ve güven iklimini ortak coğrafyamızda tam manasıyla hakim kılacağımıza inanıyorum.’’

"SURİYE'YE YÖNELİK BİR DİZİ YAPTIRIM ÜLKENİN AYAĞA KALKMASININ ÖNÜNDE ENGEL TEŞKİL EDİYOR"

"Suriye'nin harap olmuş şehirlerinin yeniden imarında desteğe hazırız. Suriye'nin ekonomik kalkınması hızlandıkça gönüllü geri dönüşler de ivme kazanacaktır. Öte yandan Suriye'ye yönelik bir dizi yaptırım ülkenin ayağa kalkmasının önünde engel teşkil ediyor. Devrik rejimi hedef alan yaptırımların kaldırılması için yürüttüğümüz gayretlerin etkisiyle kısmen esneme sağlandı. Ancak tam netice alıncaya kadar girişimlerimizi sürdüreceğiz. İlk günden bu yana tereddüt etmeden Suriye halkının yanında olduğumuzu somut adımlarla ortaya koyduk.

Diplomasi alanında bu yeni yönetiminin ilk iki ayında bölgede ve uluslararası planda sesinin ve halis niyetlerinin duyulması için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yönetimden ülkemize ziyaretler olduğu gibi Türkiye'den de birçok bakan ve bürokrat Şam'ı ziyaret etti, etmeye de devam edecek. Ticaretten sivil havacılığa, enerjiden sağlık ve eğitime kadar tüm alanlarda ilişkilerimizi çok boyutlu bir şekilde ilerletiyoruz’’

"ARAP VE İSLAM DÜNYASININ DESTEK SAĞLAMASI ÇOK ÖNEMLİ"

''Bu süreçte Arap ve İslam dünyasının yeni yönetime ve Suriye halkına gereken maddi ve manevi desteği sağlaması çok ama çok önemlidir. Yapılan karşılıklı ziyaretlerin bölgesel sahiplenme adına çok değerli buluyor ve memnuniyetle karşılıyoruz.’’

Suriye'deki Geçici Yönetiminin Başkanı Muhammed El Colani, özellikle Suriye'nin kuzey ve doğusundaki tehditleri ele aldık derken, her iki ülkenin istikrar ve güvenliğine yönelik ortak stratejiye dikkat çekti. Colani şunları söyledi:

"Suriye halkı Türkiye'nin hem devleti hem kurumları hem de halkının duruşunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Biz şu anda tabii ki Suriye topraklarının bütünlüğüne önem vermekteyiz. Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkiler tarihe dayanmaktadır. Ortak bir coğrafya paylaşmaktayız. Kültürümüz aynıdır, sosyal alanlarımız aynı… Türkiye'yle bu ilişkileri her iki ülke yararına olacak şekilde derin bir stratejik işbirliğine dönüştürme arzusundayız… Ortak stratejilerden biri her iki ülkenin de istikrar ve güvenliğine katkısı olacak şekilde güvenlik alanı olacaktır. Toplantılarımızda özellikle Suriye’nin kuzey ve doğusundaki tehditleri ele aldık. İsrail'e mutlaka uluslararası baskı uygulanması lazım ve 1967 sınırlarına dönülmesi lazım. Biz Türkiye’yle yeniden ticareti canlandıracağız. Özellikle altyapının yeniden yapılanması konusunda ve Suriye’nin bundan sonra ayağa kalkmasına yardımcı olacak şekilde tekrar rehabilite edilmesini istemekteyiz."