Colani ile görüşecek: Mazlum Abdi Şam'a gidiyor

SDG lideri Mazlum Abdi, bugün Şam'da geçici hükümetin Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed Colani'yle (Ahmed Şara) "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması"nı görüşeceklerini söyledi.

Abdi, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, Deyrizor ve Rakka illerinden çekilmeyi kabul ettiklerini belirtti.

Bugün Şam'da Colani ile görüşeceklerin kaydeden Mazlum Abdi, döndükten sonra detaylı bir açıklama yapacağını ifade etti.

Mazlum Abdi, anlaşmanın detaylarına değinmedi.

Anlaşma, SDG'nin Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının Şam yönetiminin elinde olması gibi hükümler içeriyor.