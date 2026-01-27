Colani ile Putin görüşecek

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed El-Colani (Ahmed Şara), çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Suriye basınında yer alan habere göre, özel yayın yapan Suriye TV, Colani'nin çarşamba günü Moskova'ya gideceğini duyurdu.

Zolani'nin Putin ile görüşeceği duyuruldu.

Haberde görüşmeye ilişkin ayrıntılara yer verilmedi.

Söz konusu ziyaretle ilgili olarak Suriye ya da Rusya makamlarından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Colani ile daha önce 15 Ekim 2025'te Moskova’da bir araya gelmişti. Bu görüşme, Beşar Esad döneminin Aralık 2024 sonunda sona ermesinin ardından Şara'nın geçici Cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk resmi Moskova ziyareti olmuştu.