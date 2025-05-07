Colani ilk kez Avrupa'da: Macron ile Paris'te görüştü

Suriye'deki geçici hükumetin Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın lideri (HTŞ) Ebu Muhammed el Colani (Ahmet eş-Şara) Avrupa'da ilk ziyaretini Fransa'ya gerçekleştirdi.

Colani, Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİLER

Görüşme sonrasında Colani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Macron, Fransa’nın Suriye ile uzun bir tarihe sahip olduğunu belirterek, Suriye halkının 2011’den bu yana dile getirdiği, kökenleri, dini, statüsü ne olursa olsun herkesin eşit yurttaşlıktan faydalanabildikleri, birlik içinde, özgür bir Suriye isteklerini her daim desteklediklerini ifade etti.

Esad döneminde devletin işlediği suçlar nedeniyle uluslararası adalete başvurulması gerektiğini ve Fransa’nın bunu yaptığını kaydeden Macron, "Beşar Esad'ın düşmesi, hepimiz için bir rahatlama ve mutluluk oldu. Artık size, halkın barış ve birliğinin yolunu yeniden bulmaktan geçen son derece zorlu bir durumun üstesinden gelmek kalıyor" ifadelerini kullanarak, Suriye toplumunun tüm unsurlarını kapsayan barışçıl geçiş süreci istediklerini söyledi.

Suriye’de son günlerde, Dürzi toplumunun yaşadığı bölgelerde meydana gelen saldırılara işaret eden Macron, Colani'ye koşulsuz tüm Suriyelilerin korunması, bu olayların faillerinin yargılanması ve cezalandırılması beklentisini dile getirdiğini aktardı.

Ekonomik toparlanma yaşanmadan ve altyapılar iyileştirilmeden Suriye’nin yeniden istikrara kavuşamayacağını dile getiren Macron, "Diasporadakiler de dahil Suriyeliler, ülkelerinin yeniden inşasına katkı sağlamak istiyor" dedi.

"AB’NİN SURİYE'YE YÖNELİK YAPTIRIMLARINI KADEMELİ OLARAK KALDIRMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Macron, Suriye’nin inşasında Avrupa Birliği’nin (AB) ülkeye yönelik "yaptırımları kademeli olarak kaldırmaya" devam edeceğini ve ABD’nin de bunu yapmaya teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Bunun yanı sıra Macron, Suriye’ye verilecek uluslararası fonların doğru kullanımına yönelik garantilerin sağlanmasının önemine değindi.

Macron, "Suriye’nin istikrarı ve birliği, Ortadoğu’nun istikrarı, Fransızların ve Avrupalıların güvenliği açısından önemlidir" ifadelerini kullandı.

SDG İLE ŞAM'IN 10 MART'TA YAPTIĞI ANLAŞMAYLA İLGİLİ MEMNUNİYET DİLE GETİRDİ

IŞİD'in hâlâ “uluslararası barış ve güvenlik açısından “en ciddi terör tehdidi” olmaya devam ettiğini belirten Macron, IŞİD'le mücadele konusunda Suriye’nin işbirliğine ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

SDG'yi "IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonun vazgeçilmez ortağı" olarak niteleyen Macron, Şam yönetimi ile SDG arasında 10 Mart’ta yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını söyledi.

HİZBULLAH'A KARŞI ORTAK MÜCADELE

Macron, Hizbullah’a karşı da ortak mücadele edilmesinin gerekli olduğunu belirterek, "İşbirliğimizin önemli bir kısmı da Hizbullah’a karşı mücadeleyi artırmak, yoğunlaştırmak ve sistemleştirmek, İran’ın ve bölgedeki vekillerinin etkisine karşı mücadele etmek, Suriye’nin ve Lübnan’ın istikrarına yardımcı olmaktır" dedi.

colani'nin gelişine dair eleştirilere yanıt verdi: ortada bir yönetici var

El Kaide kökenli HTŞ'nin lideri Colani'nin Fransa’ya gelişiyle ilgili eleştirilere cevap veren Macron, "Benim gördüğüm ortada bir yöneticinin var olduğu" ifadesini kullandı. Macron, Colani'nin, Fransa’nın mücadele ettiği ve kınadığı Esad iktidarına son verdiğini belirtti.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SALDIRILARI: DİYALOG KURULMASINI İSTİYORUM

İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarıyla ilgili Macron, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bombalamalara ve (toprak) ihlallerine gelince, bunların kötü uygulamalar olduğunu düşünüyorum. Komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ederek, kendi güvenliğinizi sağlanabileceğinizi düşünmüyorum. Bu konuda hiç kimseye çifte standart uygulamayacağım. İsrail’le birlikte daha yakın bir diyalog kurulmasını istiyorum."

COLANİ'DEN AÇIKLAMALAR

Colani, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarla ilgili olarak "Arabulucularla birlikte bölgedeki durumun sakinleşmesi ve gerginliğin azaltılması için çabalar sürüyor. Böylece olaylar, her iki tarafın da kontrolünü kaybetmesine neden olacak bir noktaya gelmeden önce önlenebilir" dedi.

Beşar Esad iktidarında Suriye'ye uygulanmaya başlanan yaptırımlara değinen Colani, yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

Suriye'de bulunan yabancı savaşçılarla ilgili bir soruya yanıt veren Colani, Esad iktidarına karşı savaşmaya gelenlerin yaşanan gelişmelere göre farklı gruplara ayrıldığını belirtti. Colani, "Safımızda olan bu bireyler için tüm devletler nezdinde onların Suriye yasalarına bağlı kalacaklarını ve kendi ülkelerine ya da komşu ülkelere herhangi bir tehdit oluşturmayacaklarını taahhüt ettik. Suriye devleti bu konuda güvence vermektedir" dedi.

Yabancı savaşçılara vatandaşlık verilmesi konusunun anayasaya ile ilgili olduğunu vurgulayan Colani, "Suriye Anayasası'nda vatandaşlık elde etme kriterleri belirlenmiştir, kimin Suriyeli sayıldığı ve nasıl vatandaş olunacağı açıkça tanımlanır. Bu yabancı savaşçılardan bazıları, anayasa tarafından belirlenecek yasal şartları taşıyorsa, vatandaşlık alabilecek kişiler arasında yer alabilir. Zira birçoğu Suriyeli kadınlarla evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Bu mesele, Suriye halkının yanında duran ve ona yardım edenlere yaraşır şekilde, saygılı, uygun ve onurlu bir biçimde çözülmelidir" diye konuştu.

ALEVİLERE YÖNELİK KATLİAMLAR

Sahil kesiminde yaşayan Alevilere yönelik katliamlarla ilgili açıklama yapan Colani, şu ifadeleri kullandı:

"Biz, halk arasında barışın korunması için iki komite oluşturduğumuzu belirtmiştik. Suriye devleti, sivil öldürme, halkın malına zarar verme, kan dökme ya da insan hayatına kast etme suçlarını işleyen herkesi yasal olarak cezalandırma yükümlülüğünü taşımaktadır. Bu suçları işleyenler kim olursa olsun, ister devlete bağlı olanlardan, isterse devletle bağlantısı olmayanlardan ya da eski rejimden kalan unsurlardan olsun, devlet yasal çerçevede cezalandırılacaktır. Devlet, Suriye'de yaşanan her şeyin sorumluluğunu üstlenmektedir ve bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Ancak, uygun soruşturmalar yapıldıktan sonra, sorumlu olan kişiler ve bu olayları kimin gerçekleştirdiği tespit edilecektir."