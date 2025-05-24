Colani, İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi ile görüştü

Suriye'nin geçiş hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı ve HTŞ lideri Muhammed El Colani (Ahmed Şara), ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack ile İstanbul’da görüştü.

Colani, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşmüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer almıştı.

Colani, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılanmıştı.