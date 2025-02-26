Colani kendi çalıp kendi söyledi: Azınlıklara yer yok

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Dürziler’in adım adım özerkliğe gittiği, Kürtler’in fiili yönetiminin kurumsallaştığı Suriye’de çok parçalı yapı belirginleşirken cihatçı yönetimin ‘Ulusal Diyalog Konferansı’ gerçekleşti. Beşar Esad sonrası siyasi durumun ve anayasanın görüşüldüğü konferansa Kürtlerin yanı sıra Dürzi ve Aleviler de yer almadı.

7 üyesinden 5’ini HTŞ ve örgüte yakın kişilerin oluşturduğu ‘Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi’ne de Kürtlerden, Dürzilerden ve Alevilerden üye alınmamıştı. Komitede Hristiyanlardan bir temsilciye yer verilmişti.

12 Şubat’ta kurulan Hazırlık Komitesi, Ulusal Diyalog Konferansı için yurt içi ve yurt dışından 600’ü aşkın kişiye davetiye göndermişti.

HER KESİMDEN TEPKİ

Konferansa davet edilmeyen Kuzey ve Doğu Suriye Demokratik Özerk Yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) çağrılmamalarına tepkili. PYD’ye yakın 35 parti ve yapı “Ulusal Diyalog Kongresi”ne ortak tepki gösterdi. Açıklamaya imza atan Kürt güçler, diyalog katılımcılarının tek taraflı seçilmesini ve bunların Suriye bölgelerinin meşru temsilcileri olarak gösterilmesini eleştirerek, bu yöntemin yok sayma ve inkar olduğuna dikkat çekti. Kürt yapılar gerçekçi bir diyalog ve konferans istedi.

Suriyeli Dürzi topluluğunun ruhani lideri Şeyh Hikmet el Hicri, "Ülkeyi yönetme veya bir devleti doğru şekilde şekillendirme yeteneği görmedik" demişti. Suriye Türkmen Meclisi de konferansa davet edilmemesine "Hazırlık komitesinin izlediği dışlayıcı yaklaşımı ve bizi yok saymasını reddediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

ANKARA’NIN ÇIKARLARI

Adalet sistemi, ekonomik çerçeve ve kurumsal dönüşüm planının da ele alındığı konferansın Komite Sözcüsü Hasan Dığeym, önerilerin 1 Mart’ta iktidarı resmileşecek ‘geçici hükümet’ tarafından değerlendirileceğini belirtti.

Sözcü Dığeym, konferansta Ankara’nın çıkarlarının gözetileceğini belirterek "SDG, Ulusal Diyalog Konferansı’na dahil edilmeyecek. Konferansın ulusal içeriği, herhangi bir ayrılıkçı konuyu reddedecek" demişti.

COLANİ ‘BİRLİK’ DEDİ

HTŞ yönetiminin başkanı Ebu Muhammed el Colani’nin (Ahmet el Şara) konferansın açılışında yaptığı konuşmada, "Güvenlik ve birliğimizi sekteye uğratmaya çalışan herkese sert şekilde karşı durmalıyız" dedi.

Suriye’nin yeniden inşa konusunda ‘tarihi bir fırsata’ sahip olduğunu söyleyen Colani, Şam’daki Halk Sarayı’nda yaptığı konuşmasında, "Suriye bölünmez bir bütündür. Kimse bu ülkeyi parçalayamaz. Suriye’yi paylaşmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz. Sabırlı olmalıyız ve Suriye’ye taşıyabileceğinden daha büyük bir yük yüklememeliyiz" ifadelerini kullandı. Colani, "Silahların devlete teslim edilmesi bir görev ve yükümlülüktür" çağrısında da bulundu.

Cihatçı yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de konuşmasında yaptırımların kaldırılması ve yeni yatırım fırsatlarının açılması için çalıştıklarını belirtti.

***

DÜRZİLER SÜVEYDA’DA ASKERİ KONSEY İLAN ETTİ

Şam’daki yönetimin ‘silah bırakma’ kararını reddeden Dürziler de ülkenin güneyinde adım adım özerkliğe gidiyor. Dürziler, Süveyda vilayetinde öz savunma amacıyla “Askeri Konsey” adı altında silahlı bir oluşuma gitti. Kuneytra, Dara ve Süveyda bölgelerinde birçok silahlı grup, ilan edilen askerî oluşuma katılma kararı aldı. Askeri Konsey ilanından birkaç saat sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan "HTŞ veya yeni Suriye ordusu güçlerinin Şam’ın güneyindeki bölgeye girmesine izin vermeyeceğiz. Güney Suriye’nin, Kuneytra, Dera ve Suveyda vilayetlerinin tamamen askerden arındırılmasını talep ediyoruz" açıklaması geldi.

***

SDG-HTŞ PETROL ANLAŞMASI

Kuzeydoğu Suriye’nin geleceği ile ilgili görüşmeler sürerken geçen hafta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam arasında petrol anlaşması imzalandı. Petrol Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Süleyman, SDG’nin denetimindeki sahalardan Şam’daki merkezi hükümete petrol sağlanmaya başlandığını açıkladı. Sözcü, petrolün Haseki ve Deyr ez Zor vilayetlerindeki kuyulardan sağlandığını söyledi.