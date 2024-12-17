Colani, kendisine yönelik terörist tanımlamasının kaldırılmasını istedi

Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesiyle iktidarı ele geçiren El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir el-Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, Suriye’deki “muhalif güçlerin dağıtılacağını ve savaşçılarının düzenli ordu birliklerine katılacağını” söyledi.

Suriye’nin İsrail’e karşı saldırılar için rampa olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini belirten Colani, Batılı ülkelere Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

ABD basınından The Times'a konuşan Colani, artık doğum adı olan Ahmed el-Şara'yı kullanmaya başladığını söyledi ve kendisine yönelik terörist tanımlamasının ve başındaki ödülün kaldırılmasını istedi.

Colani, İsrail'in hava saldırılarına son vermesi ve ülkeden çekilmesi gerektiğini de ifade etti.

HTŞ lideri, “İsrail'in gerekçesi Hizbullah ve İranlı milislerin varlığıydı, artık bu gerekçe ortadan kalktı” dedi.