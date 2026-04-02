Colani Londra’da protestoyla karşılandı

Suriye’deki cihatçı HTŞ yönetiminin lideri Ahmed Şara (Muhammed Colani), Avrupa turunun ikinci durağı İngiltere’de Başbakan Keir Starmer ile görüştü. Şara, ABD-İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşta Tahran’a “saldırmak yerine diplomasiyi tercih etmesini” önerdi. Şara, Avrupa turunda Almanya’dan sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da protestolarla karşılandı. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara’da kırmızı halı ile karşılanan Şara’nın Starmer ile göç, bölgesel güvenlik, Suriye’nin yeniden inşası ve ikili ilişkiler ile Ortadoğu’daki savaşın ele alındığı aktarıldı. İki ülke arasında “yasadışı göçün önlenmesi için çeşitli anlaşmalar yapıldığı” aktarıldı.

TAHRAN’A AKIL VERDİ

Şara, Starmer ile görüşmesi sonrası Londra’daki düşünce kuruluşu Chatham House’ta konuşma yaptı. Etkinlik başlarken bina dışında toplanan bir grup Alevi ve Nusayri, Şara’yı "terörist" olmakla ve azınlıkları hedef almakla suçlayan bir protesto gösterisi düzenledi. Gösteride “Katil Colani” sloganları atılırken İngiliz hükümetine Şara’ya meşruiyet kazandırmama çağrısı yapıldı.

Şara, burada yaptığı konuşmada ise “Suriye’nin herhangi bir saldırıya uğramadığı ve hiçbir diplomatik çözüm şansı olduğu sürece” ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşın dışında kalacağını söyledi. Şara, İran’a “saldırı yerine diplomasi yolunu tercih etmesini” önerdi. Suriye’nin yeniden inşa ve mültecilerin dönüşüne odaklanması gerektiğini de vurgulayan Şara, “ülkenin güçlü uluslararası ilişkilerle önemli bir ekonomik merkez olabileceğini” söyledi.

Colani pazartesi günü de Almanya’da Başbakan Friedrich Merz ile bir araya gelmişti. Göç politikalarını sıkılaştıran Merz, Almanya’da yaşayan 900 bin Suriyelinin yüzde 80’inin önümüzdeki üç yıl içinde ülkelerine dönmesi konusunda uzlaştıklarını açıklamıştı.