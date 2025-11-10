Colani'nin ABD beklentisi yüksek: Trump ile ne görüşecek?

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed Colani, ABD ziyaretinde yaptırımların kaldırılması, güvenlik alanında işbirliği ve yeniden inşa sürecine destek arıyor.

8 Aralık 2024'te göreve gelmesinin ardından ilk kez Beyaz Saray’ı ziyaret edecek olan Colani'nin, yeni dönemde Washington yönetiminden beklentileri yüksek.

Suriye'nin cihatçı HTŞ lideri Colani, "yeniden inşası", "halkın refahı", enerji, altyapı ve güvenlik gibi birçok alanda ABD’nin desteğini talep ediyor.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN YATIRIM YAPMASI TALEBİ

ABD’nin, Colani ile İçişleri Bakanı Enes Hattap’ı yaptırım listesinden çıkarmasının ardından Şam yönetimi, özellikle uygulanan bazı ekonomik yaptırımların da kaldırılmasını umuyor.

Ekonomik kaynak arayışında olan Colani yönetimi, ABD’li şirketlerin Suriye’de yatırım yapmasının teşvik edilmesini istiyor.

Colani ve yönetimi ayrıca, IŞİD'e karşı ABD öncülüğünde kurulan Uluslararası Koalisyon’a katılmayı amaçlıyor.

İsrail’in Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ve Dera çevresinde sürdürdüğü askeri ihlallerin son bulması için ABD’nin devreye girmesini bekleyen Colani yönetimi, ülkede ABD’nin muhatap olarak yalnızca Şam’ı tanımasını talep ediyor.

Colani yönetimi 10 Mart’ta varılan mutabakatın uygulanması için ABD’nin SDG üzerindeki etkisini kullanarak süreci desteklemesini bekliyor.

"TEMKİNLİ BİR DİPLOMASİ"

Trump’ın ilk döneminde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi olarak görev yapan James Jeffrey, görüşmenin, “Washington’un Suriye’de yeni yönetimle temkinli bir diplomasi başlattığının göstergesi” olacağını belirtti.

Uzmanlar, görüşmede İsrail’in Suriye’nin güneyindeki askeri faaliyetlerinin de ele alınacağını vurguluyor.