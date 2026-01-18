Colani'nin Almanya ziyareti iptal edildi

El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri ve geçici Suriye hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı Colani’nin (Ahmed Şara) Berlin’e yapacağı ilk ziyaret son dakikada iptal edildi.

Rudaw’ın aktardığına göre, Şam’daki hükümet çevreleri iptalle ilgili "organizasyonel nedenleri" gerekçe gösterdi.

Colani’nin yarın Berlin’de Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak Federal Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ‘ziyaretin Suriye tarafının talebi üzerine süresiz olarak ertelendiği’ bildirildi.

“YOĞUN GÜNDEM” GEREKÇESİ

Şam’dan yapılan açıklamada, "ülkedeki yeniden yapılanma süreci ve devlet kurumlarının yeniden inşasına yönelik acil işler" nedeniyle ziyaretin gerçekleşemediği belirtildi. Berlin’deki diplomatik kaynakların ise Colani’nin ülkeden ayrılmasının şu aşamada güvenlik açısından riskli görüldüğü ifade edildi. Son günlerde Rakka ve Deyrizor’da yaşanan çatışmalar ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile "tam entegrasyon anlaşmasının" imzalanmasının, Colani’nin Şam’da kalmasını zorunlu kılmış olabileceği belirtildi.

İptal edilen görüşmenin ana gündem maddelerini Suriye’nin yeniden imarı için yapılacak yardımlar, Almanya’daki Suriyeli mültecilerin gönüllü geri dönüşü ve bölgedeki IŞİD hücrelerine karşı ortak mücadele oluşturuyordu. Almanya hükümet sözcüsü, konuyla ilgili "Suriye'deki istikrar çabalarını desteklemeye devam ediyoruz, ancak bu ziyaretin ertelenmesi sürecin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

ALMAN BASININDA “ANLAŞMAYA TEPKİ” İDDİALARI

Alman basınında yer alan analizlerde, Colani’nin Almanya ziyaretini iptal etmesinin bir diğer nedeninin de Mazlum Abdi liderliğindeki SDG ile imzalanan son anlaşmaya yönelik içerideki tepkiler olduğu öne sürüldü. Çeşitli muhalif grupların ve aşiretlerin, 'Kürtlerin kültürel haklarının tanınmasına ve idari özerklik benzeri statülere itiraz ettiği', Colani’nin “bu krizi Berlin’den değil, bizzat Şam’dan yönetmek istediği” iddia edildi.

ABDİ’NİN ŞAM’A GİTMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin yarın Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor. Bugün gerçekleşmesi beklenen Colani ve Mazlum Abdi görüşmesi, Şam’daki hava şartları nedeni ile yarına ertelenmişti.