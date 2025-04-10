Colani'nin Antalya'ya gelecek olmasına tepki: Katillerin ve türevlerinin bu ülkede yeri yok

Suriye’deki cihatçı yönetimin başkanı Muhammed El Colani Colani (Ahmed eş Şara) Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere yarın (11 Nisan Cuma) Türkiye'ye gelecek.

Erdoğan’ın “kardeşim Şara” diye hitap ettiği Colani’nin Antalya’ya gelecek olmasına sol sosyalist partiler ile Alevi örgütleri tepki gösterdi.

Bugün Hatay'ın Defne ilçesinde Alevi kurumları ve sol partiler Colani’yi protesto etmek için ortak eylem yapacak. Eylem, saat 18.30'da Uğur Mumcu Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

ALEVİ KATİLLERİNE GEÇİT YOK

TKP Hatay Örgütü tarafından yapılan açıklamada, “Katil Colani Türkiye’ye geliyor, katile diz çökmüyoruz. Suriye’deki Alevi katliamlarının sorumlularını ülkemizde istemiyoruz” dendi. Açıklamada, “Katillere diz çökmeyiz! Colani ve türevlerinin bu ülkede yerleri yoktur! Katile defol demek için yarın, 10 Nisan Perşembe günü 18.30'da Defne Uğur Mumcu Meydanında buluşuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

TİP Hatay İl Örgütü de “Colani defol, Alevi katillerine geçit yok” açıklaması yaparak eyleme çağrı yaptı.

Defne Halk Temsilcileri Meclisi de yayınladığı açıklama ile protesto eylemine çağrı yaptı, Colani’nin ülkeye davet edilmesini kınadı.

Alevilere yönelik katliamlara imza atan HTŞ yönetiminin lideri 4 Şubat’ta da Erdoğan tarafından Saray’da ağırlanmıştı.

BU SESSİZLİK NEDEN?

Avrupa Türk Gazeteciler Birliği (ATGB) ise yayınladığı açıklamada, Suriye’de kitlesel katliamlarla “insanlık suçu” işlendiğine dikkat çekti. ATGB Başkanı Recai Aksu imzasıyla yayınlanan açıklamada dünyanın bu katliamlara karşı sessizliği kınandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Suriye’de, etnik ve dini bir temizlik yaşanıyor. Başta Aleviler olmak üzere, bölgede yüzyıllardır yaşayan Ezidiler, Dürziler ve Hıristiyanlar katlediliyor. Bugüne kadar 5 binden fazla kişi öldürüldü, 12 bin kişi zorla kaçırıldı ve 40 bin kişi de kısa sürede tutuklanarak bilinmeyen yerlere götürüldü. Tartus ve Hama vilayetleri başta olmak üzere 29 yerleşim yerinde toplu katliamlar gerçekleştirildi. Rejime bağlı güçlerin kaydettiği sosyal medyaya düşen görüntüler, bu barbarlığın boyutlarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyorken, Avrupa sessizliğini koruyor. Özellikle sosyal demokrat ve Yeşil çizgideki siyasetçilerden işlenen insanlık suçlarına yönelik ciddi bir tepki gelmiş değil.”

AB’nin geçtiğimiz günlerde Brüksel’de düzenlenen bir konferansta, Suriye’ye yönelik 5,8 milyar euro yardım taahhüdünde bulunmasının da eleştirildiği açıklamada şöyle denildi:

“Bu paralar gerçekten Suriye halkına mı gidiyor yoksa masumları katleden terör şebekelerine mi? Kısacası, Avrupa’nın desteği, terörü besleyen yapılarla mı buluşuyor?!”

KADINLAR ZULME SESSİZ KALMIYOR

Dersim Dernekleri Federasyonu (DEDEF) Kadın Meclisi ise cihatçı HTŞ’nin ele geçirdiği Suriye’de kadınlara yönelik saldırıları kınayan açıklama yaptı.

“Zulme Sessiz Kalmıyoruz- Suriyeli Alevi Kardeşlerimizin Yanındayız” başlıklı açıklamada, "Bu, yalnızca belli bir coğrafyanın meselesi değil. Bizler, acılı tarihimizi unutmuyor, bu acılara karşı duruyoruz. Bu bir vicdan sorunudur” denildi.

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılara karşı ses çıkartılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, “Geçtiğimiz ay, Suriye’nin Lazkiye ve Tartus bölgelerinde, El-Nusra Cephesi'ne bağlı gruplar tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonucu yüzlerce Alevi hayatını kaybetti. Son üç ayda, en az 7 bin Alevi'nin katledildiği, on binlerce kişinin keyfi olarak tutuklandığı ve kadınların kaçırılıp tecavüze uğradığı bildirilmiştir. Ancak bu vahşet, dünya kamuoyunun dikkatinden çoğunlukla kaçmakta ve büyük ölçüde sessizliğe gömülmektedir. Bizler, Dersimli kadınlar olarak, bu acıları çok iyi tanıyor ve anlıyoruz” ifadeleri kullanıldı.