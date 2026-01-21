Colani'nin babası: "Suriye'de 'Kürt sorunu' diye bir şey yok"

Suriye'de geçici hükümetin Cumhurbaşkanı olarak atanan Ebu Muhammed el Colani'nin (Ahmet eş-Şara) babası Hüseyin Şara, "Al Majalla" dergisinde yayımlanan "Suriye'de Kürt sorunu" başlıklı yazısında "Suriye'nin ne tarihinde ne de günümüzde 'Kürt sorunu' diye bir şey yoktur. Bu, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan geçici bir meseledir" dedi.

'Nasırcı bir Arap milliyetçisi' olarak bilinen Hüseyin Şara, Rudaw'ın aktardığı dünkü makalesinde, Rojava'daki mevcut Kürt kimliği bilincini "yabancı ve geçici" bir durum olarak nitelendirdi.

Şara, dün yazdığı makalesinde, "Kürt sorununun Suriye'nin yapısında bir varlığı yoktu. Suriye'deki Kürtler, şehirlerde ve köylerde Arap kültürüne sahip ve İslam dinine mensup vatandaşlar olarak yaşıyorlardı" diye yazdı.

Haseke ve Kamışlı'yı Kürtlerin bölgesi olarak görmediğini söyleyen Şara,"Bu Suriye ülkesinin etnik bir özelliği olduğunu söyleyen herkes büyük bir yanılgıya düşer, çünkü kültürel, düşünsel ve ulusal dengesi birbiriyle iç içe geçmiştir ve birini diğerinden ayıramazsınız" dedi.

Kürtlerin Suriye devletine ait olduğunu ve bazı Kürt aşiretlerinin de "Arap kimliğine sahip" olduğunu iddia eden Şara, "Suriye, tek ve birleşik bir ülkedir; kültürü ve düşüncesi Arap ve İslamidir ve hiçbir zaman kimseye karşı ırkçı bir ülke olmamıştır" diye ekledi.