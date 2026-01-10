Colani'nin danışmanından Halep açıklaması

Suriye'de cihatçı HTŞ lideri Muhammed El Colani'nin (Ahmed Şara) Medya Danışmanı Ahmed Muvaffak Zeydan, Halep'te SDG'ye yönelik operasyonun, "kaosa yatırım yapanlara önemli bir ders" olduğunu öne sürdü.

Zeydan, X'teki hesabından Şam güçlerinin Halep’te Şeyh Maksud Mahallesi’ne girmesi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile yaşanan çatışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Paylaşımında geçici Cumhurbaşkanı Colani'yi, orduyu, güvenlik güçlerini ve devletin sivil kadrolarını tebrik eden Zeydan, "Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinin yeniden Suriye devletinin kontrolüne geçtiğini" belirtti.

Zeydan, "bu gelişmenin, devlete ve kurumlarına güvenin önemini ortaya koyduğunu" savunarak, bunun "kaosa bel bağlayan herkes için ibretlik bir mesaj ve ders" olduğunu öne sürdü.

"Suriye’nin birlikte yaşam konusunda bölge için örnek olacağını" iddia eden Zeydan, "ülkedeki Kürtlerin de Suriye devletinin birliğinin temel unsurlarından biri olduğunu" ifade etti.