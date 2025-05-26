Colani, Sakarya’daki Tank Palet Fabrikası'nı gezdi

Haber Merkezi

Suriye geçici devlet başkanı ve HTŞ lideri Colani’nin (Ahmed Şara) Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’la İstanbul’da yaptığı ziyaretlerin ardından Sakarya’ya Tank Palet Fabrikası’na gittiği ortaya çıktı. Söz Sakarya gazetesinin haberine göre; Bu görüşmenin ardından Colani ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Sakarya’ya geldi.

Sakarya Arifiye’de bulunan BMC’nin işletmesindeki Tank Palet Fabrikası’na geçen Colani’nin ziyaretine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya protokolünden isimler eşlik etti.

Fabrikada Altay tankı ve burada üretilen tank motorlarını inceleyen Colani daha sonra Sapanca’da bir otelde yemek yedi. Colani daha sonra Sakarya’da ayrılırken Colani’nin bu gezisinden hiçbir fotoğraf paylaşılmadı.