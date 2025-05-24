Colani savaş suçlarından şikâyet edildi

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Suriye’deki çeşitli mezheplere mensup kişileri bünyesinde barındıran Fransa Alevi Birlikleri Federasyonu (FUAF), ülkedeki cihatçı yönetimin lideri Muhammed El Colani’yi (Ahmed Şara) savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlemekle itham eden bir dilekçeyi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) sundu.

Euronews’un haberine göre dilekçede, Colani ve ona bağlı askeri liderler, aralarında ülkenin dini ve etnik azınlıklarına mensup kişilerin de bulunduğu 1700 ila 2 bin sivilin öldürüldüğü katliamlardan sorumlu olmakla suçlanıyor.

Federasyonun avukatı Pedro Andujar, suçlamaların askeri birliklerin katliamlardan önce ve sonra gerçekleştirdiği hareketleri belgeleyen videolar da dâhil olmak üzere görsel delillerle desteklendiğini söyledi. Dilekçede Colani ve diğer yöneticilerin ister soykırım ister insanlığa karşı suçlar olsun, Roma Statüsü’nde öngörülen suçlar çerçevesinde derhal soruşturulması talep edildi.