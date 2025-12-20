Colani sosyal medya hesabı açtı, ilk paylaşımını yaptı

Suriye'deki geçici yönetimin Cumhurbaşkanı Ebu Muhammed el-Colani (Ahmed Şara) sosyal medya platformu X'te kendisine ait bir hesap açtı ve ilk paylaşımını yaptı.

Videolu bir gönderi paylaşan Colani, gönderisinde ABD Senatosu'nun 17 Aralık'ta Suriye'ye yönelik Sezar Yaptırımlarının kaldırılmasını kutladı. Suriye'nin yeniden inşası dönemine girdiklerini belirten Colani şu ifadeleri kullandı:

"Suriye halkını, yıllarca süren sabır ve fedakarlığın sonucunda Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla sonuçlanan bu tarihi günde tebrik ediyorum. Suriye halkının iradesi ve kardeşlerimizin ve dostlarımızın desteği ile acı dolu bir sayfa kapatıldı ve yeniden inşa aşaması başladı. El ele, halkımıza ve vatanımıza layık bir geleceğe doğru ilerliyoruz."

TRUMP VE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Şara paylaşımında Trump’a, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’ye ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a da süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür etti.

SEZAR YASASI

2019 yılında yürürlüğe giren Sezar Yasası, Esad liderliğindeki Suriye'nin ekonomik toparlanmasını kısıtlamak amacıyla ABD tarafından yürürlüğe konulmuştu.

Yasanın yürürlükten kaldırılması, Suriye'de Mart 2025'te kurulan Cumhurbaşkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni yönetimin desteklenmesi bağlamında yabancı yatırım ve yardımların ülkeye geri dönmesinin önünü açacak.

Kararla birlikte Suriye Merkez Bankası’nın varlıklarına yönelik blokaj kalkacak ve Suriye bankacılık sistemi yeniden uluslararası finans çevrelerine entegre edilecek.