Colani: Suriye artık tehdit değil, Washington'un bir müttefiki

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye’deki HTŞ yönetiminin lideri Ahmed eş Şara (Colani) ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeden sonra Başkan Trump, Colani için "Çok zorlu bir yerden geliyor, onu sevdim" derken, Colani, "Suriye'nin artık Washington'un müttefiki" olduğunu ifade etti.

Donald Trump ve Colani Beyaz Saray’da görüştü. Suriye üzerindeki yaptırımların kaldırılmasını hedefleyen Colani, ülkenin 1946'daki bağımsızlık ilanından bu yana Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriyeli lider oldu.

Suriye Devlet Başkanlığı, Colani ve Trump'ın "Suriye ile ABD arasındaki ikili ilişkilere, bunları güçlendirme ve geliştirme yollarına ve ortak çıkar alanına giren bir dizi bölgesel ve uluslararası konuya odaklanan bir görüşme yaptığını" belirtti. Basına kapalı yapılan ve yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından, alınan kararlar duyruldu. ABD basınına konuşan yetkililer, "Suriye'nin Orta Doğu'da IŞİD'e karşı kurulan ABD öncülüğündeki koalisyona katılacağını" ifade etti.

Trump görüşmenin ardından Colani'ye övgülerde bulundu. Trump, HTŞ yönetiminin lideri hakkında, "Çok zorlu bir yerden geliyor, o sert bir adam. Onu sevdim. Suriye'yi başarılı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü orası Orta Doğu'nun bir parçası. Artık Orta Doğu'da barışa sahibiz. Kimsenin hatırlayamayacağı bir ilk bu" ifadelerini kullandı. Ancak Trump, Colani'nin geçmişine de bir gönderme yaparak "Hepimizin çetin geçmişleri oldu" dedi.

"WASHİNGTON’UN JEOPOLİTİK BİR MÜTTEFİKİ"

Colani, görüşmeden sonra Amerikan medyasına konuştu. HTŞ yönetiminin lideri verdiği demeçte "El Kaide ile olan ilişkisinin geçmişte kaldığını ve Trump ile görüşmesinde bu konunun tartışılmadığını" söyledi.

Colani, "Suriye'nin artık bir tehdit değil, Washington'un jeopolitik bir müttefiki olarak görüldüğünü" öne sürdü.