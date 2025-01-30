Colani Suriye Cumhurbaşkanı olarak atandı

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ebu Muhammed el Colani, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Colani'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.

Konferansta konuşan Colani, "Allah'ın yardımıyla zinciri kırdık, eziyet çekenleri özgürleştirdik ve (başkent) Şam'ın üzerinden zillet ve aşağılık tozlarını attık. Suriye'nin güneşi yeniden doğdu" dedi.

Colani, "Bugün Suriye'nin öncelikleri, iktidar boşluğunu doldurmak, iç barışı korumak, devlet kurumlarını inşa etmek, ekonomik kalkınma altyapısını oluşturmak ve Suriye'nin uluslararası ve bölgesel prestijini yeniden kazandırmaktır" ifadesini kullandı.

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Colani'yi geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Colani'nin ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

2012 ANAYASASI YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esad rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

Abdülgani, her yıl 8 Aralık tarihinin Suriye'nin milli bayramı olarak ilan edildiğini belirterek, "Baas Partisi ve ona bağlı tüm komite, komisyon, kurum ve organizasyonları geri kurulmayacak şekilde feshediyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdülgani, (Baas rejimine karşı savaşan) grupların feshedilerek, devlet çatısı altına gireceğini belirtti.

Colani'nin geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmesi Şam, Humus, Lazkiye, İdlib ve Hama illerinde kutlandı.