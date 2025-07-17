Colani: Süveyda'da güvenliği sağlama sorumluluğunu bazı yerel gruplara verdik

Suriye'nin geçiş hükümetinin atanmış Cumhurbaşkanı ve HTŞ lideri Muhammed El Colani (Ahmed Şara), ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde yaşananlar ve İsrail'in saldırılarıyla ilgili devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Colani, İsrail'in geçmişte olduğu gibi bugün de ülkenin istikrarını hedef alarak halk arasında fitne yaymaya ve Suriye'yi kaosa sürüklemeye çalıştığını söyledi.

İsrail'in bölme girişimlerine karşı halkın onurunu ve ülkenin birliğini savunduklarını belirten Colani, şunları kaydetti:

"Bugün karşı karşıya olduğumuz bu yeni meydan okumada, ülkemizin birliğini, halkımızın onurunu ve milletimizin direncini savunmaya yönelik bir mücadele veriyoruz. Büyük güce sahip olmak mutlaka zafer getirmez. Bir cephede kazanılan zafer, diğer cephede başarıyı garanti etmez. Savaşı başlatmak kolay olabilir ama sonuçlarını kontrol etmek zordur. İsrail'in bizi bölmeye yönelik her girişimini aşacak iradeye ve dirence sahibiz."

"BU SAVAŞIN HİÇBİR AMACI YOK"

Suriye'yi İsrail'in savaş alanlarına çevirmeye ve dış güçlerin komplolarına zemin olacak bir deney sahası olmadığını belirten Colani, "Onlara, bu ülkeyi kendi savaş alanlarına dönüştürme fırsatını tanımayacağız. Bu savaşın hiçbir amacı yoktur, yalnızca ülkemizi bölmeyi ve halkımızı kaosa ve yıkıma sürüklemeyi hedeflemektedir" ifadelerini kullandı.

Colani, "Devletimizin etrafında kenetlenmeli, ilke ve değerlerine sadık kalmalı, kişisel ve dar çıkarları bir kenara bırakarak vatanın menfaatini öncelik haline getirmeliyiz" dedi.

"Biz savaştan korkanlar değiliz. Hayatımızı zorluklarla mücadele ederek ve halkımızı savunarak geçirdik" diyen Colani, şunları söyledi:

"Ancak, kaos ve yıkımdan ziyade Suriyelilerin çıkarlarını ön planda tuttuk. Bu aşamada en iyi tercih, yüce ulusal çıkarlar temelinde, vatanımızın birliğini ve halkımızın güvenliğini korumak için dikkatli bir karar almaktı. Süveyda’da güvenliği sağlama sorumluluğunu bazı yerel gruplara ve dini şeyhlere vermeye karar verdik. Bu kararın, ulusal birliğimiz için durumun ciddiyetinin derin farkındalığından ve ülkenin yıkıcı savaştan kurtulma ve eski rejimin geride bıraktığı siyasi ve ekonomik zorluklardan uzaklaşma gibi daha büyük hedeflerinden uzaklaştırabilecek yeni ve yaygın bir savaşa sürüklenmesini önlemekten kaynaklandığını vurguladık"

"HESAP SORMAYA KARARLIYIZ"

Colani, konuşmasını şöyle tamamladı: "Dürzi halkımıza karşı suç işleyen ve istismar edenlerden hesap sormaya kararlıyız. Onlar devletin koruması ve sorumluluğu altındadır ve kanun ve adalet, istisnasız herkesin haklarını korur. Ülkemizin birliğini, istikrarını ve halkımızın güvenliğini korumanın ve çocuklarının geleceğini güvence altına almanın, ülkemizin kurtuluşundan sonra ilerlediğimiz ilerleme ve iyileşme yolunu baltalayabilecek her türlü tehlikeden uzak, esas olduğunu teyit ediyoruz."