Colani, Syria TV'ye konuştu: "Seçime 4-5 yıl var"

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed Colani (Ahmed Şara), ülkede cumhurbaşkanı seçiminin yapılmasına, 4 ila 5 yıl süre olduğunu söyledi.

Colani, geçiş döneminde cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından Syria TV'ye açıklamalarda bulundu.

Colani, "Suriye halkının çeşitli kesimlerinin katılımıyla ulusal konferans için bir hazırlık komitesi kurulacak ve konferansın sonunda anayasa bildirgesi yayımlanacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 4 ila 5 yıl kadar bir süre var" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin tek bir kişi tarafından yönetileceği görüşünün yanlış olduğunu ve yasalar çerçevesinde özgürlüklerin geniş kapsamlı olacağını iddia eden Colani, Suriye'nin geleceğinin, kamu yararını gözeten yasal bir çerçevede faaliyet gösteren bir yürütme ve parlamentoyu içeren cumhuriyetçi bir sisteme dayanacağını ifade etti.

Colani, Suriyelilerin yarısının ülke dışında bulunduğunu ve birçok kayıt dışı doğum ve ölüm olduğunu hatırlatarak, seçim yapmanın zorluklarından bahsetti.

Colani, "Suriye'nin bazı bölgeleri hâlâ devletin kontrolü dışında, bu nedenle seçimlerin bir altyapıya ihtiyacı var" diye konuştu.

SDG İLE GÖRÜŞME

Colani, Suriye Demokratik Güçleri'ne ilişkin de açıklama yaptı. Kuzeydoğu Suriye konusunda görüşmeler yapıldığını ancak fikir ayrılıklarının bulunduğunu söyleyen Colani şöyle konuştu: "Kuzeydoğu Suriye sorununu çözmek için SDG (PKK/YPG) ile görüşmeler yapılıyor. SDG, silahın yalnızca devletin elinde olmasını kabul etmeye hazır olduğunu gösterdi, ancak bazı detaylarda fikir ayrılıkları bulunuyor."

BATILI SUBAY BANA GÖĞSÜNDEKİ MADALYAYI HEDİYE ETTİ

Colani ayrıca Beşar Esad iktidarının devrildiği sürece ilişkin de ilginç bir anekdot paylaştı: "Rejimin devrilmesinden iki veya üç hafta sonra Batılı bir subayla görüşmemizde, subay diplomatik tavrı bir tarafa bırakarak ayağa kalktı ve şunları söyledi: 'Savaş sürecini uydu ve insansız hava araçlarıyla izledim. Burada, askeri bilimler açısından büyük bir akademi var ve biz bu akademide öğrenci olmalıyız.' Daha sonra göğsünden bir madalya çıkarıp bana hediye etti."